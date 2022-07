Belgian Cheetahs en Tornados klaren de klus en stoten vlot door naar de finales van de 4x400 meter

clock 05:05 05 uur 05. Einde 9e WK-dag. Nog één dag te gaan en dat valt het doek over dit WK atletiek. Van de voorlaatste dag onthouden we natuurlijk de kwalificatie van de Belgian Tornados en de Cheetahs voor de finale van de 4x400 meter. In de finales van de 4x100 meter kregen twee verrassende winnaars. Bij de vrouwen ging het goud niet naar Jamaica, maar naar de VS. De Amerikaanse mannen lieten zich in hun finale dan weer aftroeven door Canada. In het speerwerpen ging het goud naar de Grenadaan Anderson Peters, de wereldtitel in het hink-stap-springen was voor de Portugees Pedro Pichardo. De Keniaan Emmanuel Korir won de 800 meter en de Ethiopische Gudaf Tsegay was de beste op de 5.000 meter. . Einde 9e WK-dag Nog één dag te gaan en dat valt het doek over dit WK atletiek. Van de voorlaatste dag onthouden we natuurlijk de kwalificatie van de Belgian Tornados en de Cheetahs voor de finale van de 4x400 meter. In de finales van de 4x100 meter kregen twee verrassende winnaars. Bij de vrouwen ging het goud niet naar Jamaica, maar naar de VS. De Amerikaanse mannen lieten zich in hun finale dan weer aftroeven door Canada. In het speerwerpen ging het goud naar de Grenadaan Anderson Peters, de wereldtitel in het hink-stap-springen was voor de Portugees Pedro Pichardo. De Keniaan Emmanuel Korir won de 800 meter en de Ethiopische Gudaf Tsegay was de beste op de 5.000 meter.

clock 04:51 04 uur 51. Goud voor Canada! Geen Amerikaanse dubbel op de 4x100 meter! Het is Canada dat verrassend het goud pakt. De Amerikanen verknoeien het bij de laatste wissel. Hall krijgt de stok maar net bij Bracy en komt dan ten val. De Grasse kan Bracy afhouden in de laatste 100 meter, de VS moet vrede nemen met zilver. Het brons gaat naar Groot-Brittannië.

clock 04:48 04 uur 48. Gaat het goed met de stokwissels bij de Amerikanen, dan is goud een zekerheid. Kris Meertens. Gaat het goed met de stokwissels bij de Amerikanen, dan is goud een zekerheid. Kris Meertens

clock 04:47 04 uur 47. Pakken Lyles en co weer goud? Geen Italianen in de finale van de 4x100 meter bij de mannen. De olympische kampioen ging er gisteren roemloos uit in de reeksen. Het Amerikaanse team lijkt alles in huis te hebben om zijn wereldtitel te verlengen. Gisteren plaatsten Coleman, Lyles, Hall en slotloper Bracy zich met de vingers in de neus voor de finale. Als de stokwissels goed verlopen, ligt de weg naar goud open. Komt er na Kerley op de 100 meter, Lyles op de 200 meter en Norman op de 400 meter nog maar eens een Amerikaanse sprintzege?



Komt er na Kerley op de 100 meter, Lyles op de 200 meter en Norman op de 400 meter nog maar eens een Amerikaanse sprintzege?

clock 04:47 04 uur 47. Peters is te sterk voor de concurrentie. Anderson Peters verlengt zijn wereldtitel in het speerwerpen. Hij was al zegezeker met zijn worp van 90,46 meter en doet nog wat beter bij zijn laatste poging. Hij werpt de speer 90,54 meter ver. De concurrentie komt niet in de buurt. Olympisch kampioen Neeraj Chopra uit India pakt het zilver met 88,13 meter, het brons is met 88,09 meter voor de Tsjech Jakub Vadlejch.

clock 04:31 04 uur 31. Jamaica faalt, de Amerikanen triomferen! Hayward Field ontploft, want het goud op de 4x100 meter gaat naar de VS! Jamaica maakt het zichzelf moeilijk met een slechte eerste stokwissel. Slotloopster Shericka Jackson komt nog akelig dicht bij goud, maar de Amerikaanse Terry houdt net stand en schenkt de VS de zege in 41"14. Duitsland is verrassend derde.



clock 04:27 04 uur 27. Opnieuw goud voor de Jamaicaanse estafetteploeg? Nog twee klapstukken om deze 9e WK-dag mee af te sluiten: de finales van de 4x100 meter. De vrouwen bijten de spits af. Jamaica pakte zowel op het vorige WK als op de Olympische Spelen in Tokio het goud en lijkt ook nu weer dé topfavoriet voor goud. De VS en Groot-Brittannië stonden toen ook op het podium en lijken opnieuw de grootste concurrenten voor Jamaica. De kans dat de winst naar Jamaica of de VS gaat is in elk geval groot. Van de laatste 8 WK's wonnen er ze elk vier.



Jamaica pakte zowel op het vorige WK als op de Olympische Spelen in Tokio het goud en lijkt ook nu weer dé topfavoriet voor goud. De VS en Groot-Brittannië stonden toen ook op het podium en lijken opnieuw de grootste concurrenten voor Jamaica.



De kans dat de winst naar Jamaica of de VS gaat is in elk geval groot. Van de laatste 8 WK's wonnen er ze elk vier.

clock 04:24 04 uur 24. Pichardo lost de verwachtingen in. Pedro Pichardo maakt zijn favorietenrol waar in het hink-stap-springen. Zijn sprong van 17,95 meter is goed voor goud, de eerste medaille voor Portugal op dit WK. Hugues Fabrice Zango uit Burkina Faso pakt het zilver met 17,55 meter. Het brons is voor de Chinees Yaming Zhu met 17,31 meter.

clock 04:16 04 uur 16. Verdriet voor Warner, vreugde voor Owens-Delerme. Grote ontgoocheling voor Warner, maar in dezelfde reeks van de 400 meter is er grote vreugde voor Ayden Owens-Delerme. De Puerto Ricaan wint in een bijzonder scherpe 45"07 en komt na 5 onderdelen zelfs aan de leiding in de tienkamp.

clock 04:14 04 uur 14. Drama voor Warner! Wat een drama voor Damian Warner tijdens de 400 meter van de tienkamp. Hij loopt een blessure op en moet zijn race staken. Het WK is voorbij voor de olympische kampioen.

clock 04:00 04 uur . Peters doet nog beter. Anderson Peters doet er nog een schepje bovenop in het speerwerpen. Bij zijn tweede poging verstevigt hij zijn leidersplaats met 90,46 meter.

clock 03:49 03 uur 49. Peters kan in voetsporen van de grote Zelezny treden. Intussen is ook de finale van het speerwerpen bij de mannen aan de gang. Topfavoriet Anderson Peters staat daar aan de leiding met een worp van 90,21 meter. De 24-jarige Grenadaan zette met 93,07 meter dit seizoen de beste prestatie neer. Peters kan de eerste worden die zijn wereldtitel verlengt sinds de Tsjech Jan Zelezny in 1995. Of steekt olympisch kampioen Neeraj Chopra stokken in de wielen?

clock 03:42 03 uur 42. Tsegay schenkt Ethiopië goud op de 5.000 meter. Tsegay schenkt Ethiopië goud op de 5.000 meter

clock 03:40 03 uur 40. Na de 10.000m ook Ethiopisch goud op de 5.000m. Ethiopië neemt de finale van de 5.000 meter resoluut in handen en dat wordt beloond met twee medailles. Tsegay snelt naar de winst in 14'46"29, haar landgenote Dawit Seyaum pakt het brons. De Keniaanse Beatrice Chebet wringt zich daartussen naar zilver. Letesenbet Gidey, de wereldkampioene op de 10.000 meter, nam het leeuwendeel van het kopwerk op zich en werd vijfde. Sifan Hassan probeerde op het einde nog het verschil te maken met haar gekende sprint, maar ze viel nog stevig terug en finishte uiteindelijk pas als zesde.



Letesenbet Gidey, de wereldkampioene op de 10.000 meter, nam het leeuwendeel van het kopwerk op zich en werd vijfde. Sifan Hassan probeerde op het einde nog het verschil te maken met haar gekende sprint, maar ze viel nog stevig terug en finishte uiteindelijk pas als zesde.

clock 03:20 03 uur 20. Lukt het op de 5.000 meter wel voor Hassan? De derde finale van deze avondsessie is de 5.000 meter bij de vrouwen. Opvallende afwezige is Hellen Obiri. De tweevoudige wereldkampioene kon in Eugene voor een historische hattrick gaan, maar verkoos om op dit WK enkel de 10.000 meter te lopen. Daarop moest ze afgelopen zaterdag vrede nemen met zilver. Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Ook vandaag staat ze weer tegenover Gidey, die met Gudaf Tsegay en Dawit Seyaum nog twee landgenotes in de finale heeft.



Olympisch kampioene Sifan Hassan is wél van de partij. De Nederlandse raakte zaterdag nog haar wereldtitel op de 10.000 meter kwijt aan de Ethiopische Letesenbet Gidey en viel zelfs net naast het podium. Ook vandaag staat ze weer tegenover Gidey, die met Gudaf Tsegay en Dawit Seyaum nog twee landgenotes in de finale heeft.

clock 03:20 03 uur 20. Skotheim wint, Warner blijft leider. In de tienkamp heeft de Noor Sander Skotheim het hoogspringen gewonnen met een sprong van 2,17 meter, persoonlijk record. David Warner blijft met nog 6 onderdelen te gaan wel aan de leiding, al komt Zachery Ziemek na het hoogspringen wel iets dichterbij.

clock 03:15 03 uur 15. Na olympische titel nu ook wereldtitel voor Korir op de 800 meter. Na olympische titel nu ook wereldtitel voor Korir op de 800 meter

clock 03:12 03 uur 12. Korir triomfeert op de 800 meter. Emmanuel Korir doet het! Na zijn olympische titel in Tokio is hij ook de beste in Eugene. Hij snelt naar de wereldtitel in 1'43"73. Het zilver gaat naar de Algerijn Djamel Sedjati. De Canadees Marco Arop, die lang op kop liep, pakt het brons.

clock 03:09 03 uur 09. Kenia boven op de 800 meter? De atleten voor de finale van de 800 meter staan klaar. Daar niet bij: regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij raakte niet door de reeksen. Wel erbij: twee Algerijnen en maar liefst drie Kenianen. Eéntje daarvan is olympisch kampioen Emmanuel Korir. Snelt hij straks naar de wereldtitel? . Kenia boven op de 800 meter? De atleten voor de finale van de 800 meter staan klaar. Daar niet bij: regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij raakte niet door de reeksen. Wel erbij: twee Algerijnen en maar liefst drie Kenianen. Eéntje daarvan is olympisch kampioen Emmanuel Korir. Snelt hij straks naar de wereldtitel?