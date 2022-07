WK atletiek: Vanessa Scaunet kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter

clock 05:00 05 uur . Einde 7e WK-dag. Met een fenomenale finale op de 200 meter en buitengewone prestatie van Noah Lyles zetten we een punt achter de zevende dag op dit WK. We onthouden naast de wereldtitel van Lyles en de Amerikaanse clean sweep op de 200 meter bij de mannen ook het langverwachte goud voor Shericka Jackson bij de vrouwen. Voor de enige Belgische die vandaag in actie kwam op het WK werd het geen succes. Vanessa Scaunet werd als zevende in haar reeks kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. . Einde 7e WK-dag Met een fenomenale finale op de 200 meter en buitengewone prestatie van Noah Lyles zetten we een punt achter de zevende dag op dit WK. We onthouden naast de wereldtitel van Lyles en de Amerikaanse clean sweep op de 200 meter bij de mannen ook het langverwachte goud voor Shericka Jackson bij de vrouwen. Voor de enige Belgische die vandaag in actie kwam op het WK werd het geen succes. Vanessa Scaunet werd als zevende in haar reeks kansloos uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter.

clock 04:51 04 uur 51. Lyles wint in absolute toptijd! Noah Lyles verlengt zijn titel in een weergaloze 19"32, de derde tijd ooit! Het Amerikaanse succes is compleet, want het zilver gaat naar Kenneth Bednarek en het brons is voor Erriyon Knighton. Net als op de 100 meter afgelopen zaterdag een Amerikaanse clean sweep dus.

clock 04:46 04 uur 46. Geen Kerley en De Grasse. Toch twee grote afwezigen in deze finale: Fred Kerley en Andre De Grasse . Kerley kroonde zich zaterdag nog tot wereldkampioen op de 100 meter, maar kon zich dinsdag niet plaatsen voor de finale van de 200 meter. Hij leek zich toen te blesseren, maar zei zelf dat er niks aan de hand was. Intussen moest hij met een lichte blessure aan zijn quadriceps toch verstek laten gaan voor de 4x100 meter. Olympisch kampioen De Grasse liet de 200 meter op dit WK aan zich voorbijgaan. Hij kwam niet aan de start in de reeksen. De Grasse sukkelde voor het WK met een coronabesmetting en raakte eerder dit WK niet door de halve finales van de 100 meter.



Olympisch kampioen De Grasse liet de 200 meter op dit WK aan zich voorbijgaan. Hij kwam niet aan de start in de reeksen. De Grasse sukkelde voor het WK met een coronabesmetting en raakte eerder dit WK niet door de halve finales van de 100 meter.

clock 04:44 04 uur 44. Finale 200 meter mannen. Zet u schrap voor de finale van de 200 meter bij de mannen. Krijgen we net als op de 100 meter straks een Amerikaanse clean sweep? Met Noah Lyles , Kenneth Bednarek en de piepjonge Erriyon Knighton staan er drie ijzersterke Amerikanen in de finale. Lyles is de titelverdediger, Bednarek pakte vorig jaar nog zilver op de Spelen in Tokio en Knighton is de jongste sprintsensatie. De 18-jarige Knighton viel in Tokio net naast het olympisch podium en liep dit seizoen al een weergaloze 200 meter in 19"49. Goed voor de 4e beste tijd ooit en de snelste 200 meter van de laatste 10 jaar.



Lyles is de titelverdediger, Bednarek pakte vorig jaar nog zilver op de Spelen in Tokio en Knighton is de jongste sprintsensatie. De 18-jarige Knighton viel in Tokio net naast het olympisch podium en liep dit seizoen al een weergaloze 200 meter in 19"49. Goed voor de 4e beste tijd ooit en de snelste 200 meter van de laatste 10 jaar.

clock 04:36 04 uur 36. Jackson pakt goud op de 200 meter! Eindelijk goud voor Shericka Jackson! De Jamaicaanse snelt naar winst op de 200 meter in 21"45, een kampioenschapsrecord. Het zilver is voor haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce. Titelverdedigster Dina Asher-Smith pakt de bronzen medaille. Olympisch kampioene Elaine Thompson-Herah, de derde Jamaicaanse in de finale, eindigt pas als zevende.

clock 04:29 04 uur 29. Finales 200 meter. Het hoogtepunt van deze 7e WK-dag zit eraan te komen met de finales van de 200 meter. Eerst de vrouwen, dan de mannen. Jamaica toonde afgelopen zondag in de finale van de 100 meter bij de vrouwen nog maar eens dat het dé sprintnatie is. Shelly-Ann Fraser-Pryce veroverde er haar vijfde wereldtitel, het zilver ging naar Shericka Jackson, het brons was voor Elaine Thompson-Herah. Een nieuw Jamaicaans podium vanavond op de 200 meter? Het zou zomaar kunnen. De grootste uitdager voor het Jamaicaanse trio lijkt titelverdedigster Dina Asher-Smith.



Jamaica toonde afgelopen zondag in de finale van de 100 meter bij de vrouwen nog maar eens dat het dé sprintnatie is. Shelly-Ann Fraser-Pryce veroverde er haar vijfde wereldtitel, het zilver ging naar Shericka Jackson, het brons was voor Elaine Thompson-Herah.



Een nieuw Jamaicaans podium vanavond op de 200 meter? Het zou zomaar kunnen. De grootste uitdager voor het Jamaicaanse trio lijkt titelverdedigster Dina Asher-Smith.

clock 04:20 04 uur 20. Twee Algerijnen, drie Kenianen in de finale. Ook in de laatste halve finale is er Algerijns succes. Slimane Moula snelt in de laatste meters nog voorbij de Canadees Marco Arop en finisht in 1'44"89. De Keniaan Emmanuel Wanyonyi is derde in 1'45"42 en die tijd is goed genoeg om ook door te stoten. De andere beste verliezende tijd is voor Peter Bol, de derde uit de eerste reeks.

clock 04:11 04 uur 11. In de tweede, tragere, halve finale gaat de winst naar de Algerijn Djamel Sedjati in 1'45"44. De Fransman Gabriel Tual pakt als tweede ook een finaleticket. Peter Bol en Kyle Langford, de nummers drie en vier uit de eerste halve finale, gaan voorlopig door met de beste verliezende tijden.



Peter Bol en Kyle Langford, de nummers drie en vier uit de eerste halve finale, gaan voorlopig door met de beste verliezende tijden.

clock 04:02 04 uur 02. Bang afwachten voor Bol. Hij moet er een stevige eindsprint uitpersen, maar olympisch kampioen Emmanuel Korir wint wel de eerste halve finale in 1'45"38. Ook zijn Keniaanse landgenoot Kisasy mag mee naar de finale. De Australiër Peter Bol grijpt als derde naast een rechtstreeks finaleticket, hij moet hopen dat hij één van de twee beste verliezende tijden heeft.

clock 04:00 04 uur . Halve finales 800 meter. Als opwarmertje voor de finales van de 200 meter krijgen we nog de halve finales op de 800 meter bij de mannen. Opvallende afwezige daar is regerend wereldkampioen Donovan Brazier, hij werd gisteren pas zesde in zijn reeks.

clock 03:57 Goed nieuws voor de onfortuinlijke Bisset en Bellò, die betrokken raakten in een val in de tweede reeks van de 800 meter. Zij worden opgevist voor de halve finales. 03 uur 57. Goed nieuws voor de onfortuinlijke Bisset en Bellò, die betrokken raakten in een val in de tweede reeks van de 800 meter. Zij worden opgevist voor de halve finales.

clock 03:50 03 uur 50. Ingebrigtsen zweept het publiek op in de laatste rechte lijn. Ingebrigtsen zweept het publiek op in de laatste rechte lijn

clock 03:48 03 uur 48. Ingebrigtsen vuurt het publiek aan. Het tempo lag een stuk hoger in de tweede reeks van de 5.000 meter en dus zullen hier flink wat finaletickets uitgedeeld worden. Jacob Krop is er sowieso bij, hij wint in 13'13"30. Ook Jakob Ingebrigtsen, die in de laatste rechte lijn het publiek nog wat aanvuurt, stoot rechtstreeks door. Ook erbij: Luis Frijalva, Yomif Kejelcha en Mohammed Ahmed.

clock 03:35 03 uur 35. Scaunet: "Het liep niet zoals ik gehoopt had". Scaunet: "Het liep niet zoals ik gehoopt had"

clock 03:28 03 uur 28. Spannende ontknoping in eerste reeks. Na een trage eerste reeks is het met een nog relatief grote groep sprinten voor een plaats in de top 5. Oscar Chelimo is de snelste in 13'24"24 en ook Grant Fisher, Selemon Barega, Joshua Cheptegei en Abdihamid Nur gaan door naar de finale. Nicholas Kipkorir, de snelste man dit seizoen, is pas zesde en moet hopen dat hij doorstoot met de verliezende tijden.

clock 03:13 03 uur 13. De eerste van twee halve finales op de 5.000 meter is aan de gang. De top 5 van elke reeks stoot door naar de finale, aangevuld met de vijf beste verliezende tijden. . De eerste van twee halve finales op de 5.000 meter is aan de gang. De top 5 van elke reeks stoot door naar de finale, aangevuld met de vijf beste verliezende tijden.

clock 03:01 03 uur 01. Reeksen 5.000 meter. Na de reeksen van de 800 meter bij de vrouwen is het nu de beurt aan de mannen van de 5.000 meter. Mét Jakob Ingebrigtsen . Afwachten hoe hij de ontgoocheling verteerd heeft op de 1.500 meter, waar hij dinsdag verrassend geklopt werd door Jake Wightman. Verder is het ook uitkijken naar Selemon Barega, olympisch kampioen op de 10.000 meter, Joshua Cheptegei, olympisch kampioen op de 5.000 meter en titelverdediger Muktar Edris. Ook het Keniaanse duo Nicholas Kipkorir en Jacob Krop, de snelste mannen dit seizoen, zijn van de partij.



Verder is het ook uitkijken naar Selemon Barega, olympisch kampioen op de 10.000 meter, Joshua Cheptegei, olympisch kampioen op de 5.000 meter en titelverdediger Muktar Edris. Ook het Keniaanse duo Nicholas Kipkorir en Jacob Krop, de snelste mannen dit seizoen, zijn van de partij.