Fiasco voor Anne Zagré op eenzaam herexamen, hordeloopster moet inpakken na pijnlijke val

clock 22:07 22 uur 07. We sluiten de ochtendsessie hier af, helaas zonder duidelijkheid over Anne Zagré. Vannacht kunt u weer op onze kanalen terecht voor onder meer de reeksen met de 400 meter-teams. . We sluiten de ochtendsessie hier af, helaas zonder duidelijkheid over Anne Zagré. Vannacht kunt u weer op onze kanalen terecht voor onder meer de reeksen met de 400 meter-teams.

clock 22:07 22 uur 07. Tienkamp (3/10). In de tienkamp zijn de eerste lijnen uitgezet: Damian Warner heeft de touwtjes in handen. Hij was de snelste op de 100 meter en de beste verspringer. De Canadees voert de stand aan voor Zach Ziemek. Kevin Mayer heeft op de 5e plaats al een stevige achterstand. . Tienkamp (3/10) In de tienkamp zijn de eerste lijnen uitgezet: Damian Warner heeft de touwtjes in handen. Hij was de snelste op de 100 meter en de beste verspringer. De Canadees voert de stand aan voor Zach Ziemek. Kevin Mayer heeft op de 5e plaats al een stevige achterstand.

clock 21:53 21 uur 53. De ochtendsessie dooft stilaan uit, maar er is nog altijd geen update over het lot van Anne Zagré. Voorlopig gaan we dus uit van haar uitschakeling. . De ochtendsessie dooft stilaan uit, maar er is nog altijd geen update over het lot van Anne Zagré. Voorlopig gaan we dus uit van haar uitschakeling.

clock 21:01 21 uur 01. Anne Zagré reageert kort en krachtig: "Geen focus". Anne Zagré reageert kort en krachtig: "Geen focus"

clock 20:47 20 uur 47. Anne Zagré heeft kort gereageerd na haar reeks op de horden en steekt de hand in eigen boezem. Ze verstopt zich niet te veel achter de val van Nia Ali en stelde zelf "een gebrek aan focus" vast. De Belgen zijn intussen naar de jury gestapt, maar het is afwachten of dat iets oplevert. . Anne Zagré heeft kort gereageerd na haar reeks op de horden en steekt de hand in eigen boezem. Ze verstopt zich niet te veel achter de val van Nia Ali en stelde zelf "een gebrek aan focus" vast. De Belgen zijn intussen naar de jury gestapt, maar het is afwachten of dat iets oplevert.

clock 20:39 20 uur 39. Terwijl Damian Warner de tienkamp na 2 onderdelen aanvoert, zal Anne Zagré het niet redden met de verliezende tijden. Onze landgenote moet dus rekenen op een eventuele klacht van de Belgische selectie en het oordeel van de jury. Dat is nog even afwachten. . Terwijl Damian Warner de tienkamp na 2 onderdelen aanvoert, zal Anne Zagré het niet redden met de verliezende tijden. Onze landgenote moet dus rekenen op een eventuele klacht van de Belgische selectie en het oordeel van de jury. Dat is nog even afwachten.

clock 20:25 20 uur 25. Bekijk de tumultueuze reeks met Anne Zagré op de 100 meter horden. Bekijk de tumultueuze reeks met Anne Zagré op de 100 meter horden

clock 20:23 20 uur 23. Met haar tijd zal Anne Zagré niet doorstoten, maar ik neem aan dat de Belgische delegatie protest zal aantekenen. En dan ligt het in de handen van de jury. . Marc Willems. Met haar tijd zal Anne Zagré niet doorstoten, maar ik neem aan dat de Belgische delegatie protest zal aantekenen. En dan ligt het in de handen van de jury. Marc Willems

clock 20:23 20 uur 23. Anne Zagré finisht in 13"25, dat is meer dan waarschijnlijk niet genoeg. Maar deze bewogen reeks kan nog een staartje krijgen. . Anne Zagré finisht in 13"25, dat is meer dan waarschijnlijk niet genoeg. Maar deze bewogen reeks kan nog een staartje krijgen.

clock 20:21 20 uur 21. Zagré moet afwachten. Een rechtstreeks ticket is zoals verwacht te hoog gegrepen voor Anne Zagré. Na een zwakke start klampt ze wel aan en wordt ze bovendien gehinderd door de val van Nia Ali. De Amerikaanse tikt zelfs de horde van Zagré aan. Komt hier een Belgische klacht van? . Zagré moet afwachten Een rechtstreeks ticket is zoals verwacht te hoog gegrepen voor Anne Zagré. Na een zwakke start klampt ze wel aan en wordt ze bovendien gehinderd door de val van Nia Ali. De Amerikaanse tikt zelfs de horde van Zagré aan. Komt hier een Belgische klacht van?

clock 20:21 20 uur 21. Opschudding in de reeks van Anne Zagré: uittredend wereldkampioene Nia Ali struikelt over een van de laatste horden en ligt eruit. Over and out! . Opschudding in de reeks van Anne Zagré: uittredend wereldkampioene Nia Ali struikelt over een van de laatste horden en ligt eruit. Over and out!

clock 20:20 20 uur 20. Anne Zagré zal een perfecte race moeten lopen om zich te plaatsen. . Marc Willems. Anne Zagré zal een perfecte race moeten lopen om zich te plaatsen. Marc Willems

clock 20:16 20 uur 16. We laten de tienkampers even voor wat ze zijn en switchen naar de reeksen van de 100 meter horden. In de eerste heat figureert Anne Zagré. De top 3 van elke reeks stoot door, ook 6 verliezende tijden worden opgevist. . We laten de tienkampers even voor wat ze zijn en switchen naar de reeksen van de 100 meter horden. In de eerste heat figureert Anne Zagré. De top 3 van elke reeks stoot door, ook 6 verliezende tijden worden opgevist.

clock 19:41 Vannacht komen de Belgische vrouwen in actie (2.10 u). . 19 uur 41. Vannacht komen de Belgische vrouwen in actie (2.10 u).

clock 18:52 18 uur 52. De voorlaatste dag van het WK atletiek is begonnen. Deze ochtendsessie staat voornamelijk in het teken van de tienkamp, helaas zonder Belgen. Thomas Van der Plaetsen besliste enkele weken geleden om niet deel te nemen. Straks komt met Anne Zagré wel een landgenote in actie. . De voorlaatste dag van het WK atletiek is begonnen. Deze ochtendsessie staat voornamelijk in het teken van de tienkamp, helaas zonder Belgen. Thomas Van der Plaetsen besliste enkele weken geleden om niet deel te nemen. Straks komt met Anne Zagré wel een landgenote in actie.

clock 12:39 12 uur 39. Het gemis van Cynthia Bolingo. Bam heeft toch ook wel wat kopzorgen: "Naomi (Van den Broeck) was helemaal niet op niveau in haar reeks van de 400 meter (7e in 53"16). Ze werd ziek op stage en moest haar trainingen aanpassen." Camille Laus, gewoonlijk de slotloopster, ging er ook uit in de reeksen van de 400 meter. "Maar ik weet dat ze beter kan en ben ervan overtuigd dat ze zich met de Cheetahs kan overtreffen." Naast Van den Broeck, Couckuyt en Laus, heeft Bam ook Nina Hespel, Helena Ponette en Imke Vervaet in Oregon. Op het EK in München zou ze ook weer moeten kunnen rekenen op Hanne Claes en op Cynthia Bolingo, op papier haar snelste loopster. "Het is duidelijk dat we Cynthia hier zullen missen. Zij is altijd een meerwaarde." . Het gemis van Cynthia Bolingo Bam heeft toch ook wel wat kopzorgen: "Naomi (Van den Broeck) was helemaal niet op niveau in haar reeks van de 400 meter (7e in 53"16). Ze werd ziek op stage en moest haar trainingen aanpassen." Camille Laus, gewoonlijk de slotloopster, ging er ook uit in de reeksen van de 400 meter. "Maar ik weet dat ze beter kan en ben ervan overtuigd dat ze zich met de Cheetahs kan overtreffen." Naast Van den Broeck, Couckuyt en Laus, heeft Bam ook Nina Hespel, Helena Ponette en Imke Vervaet in Oregon. Op het EK in München zou ze ook weer moeten kunnen rekenen op Hanne Claes en op Cynthia Bolingo, op papier haar snelste loopster. "Het is duidelijk dat we Cynthia hier zullen missen. Zij is altijd een meerwaarde."





clock 12:37 12 uur 37. Ik ben nog niet zeker van mijn samenstelling. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd de juiste kaarten in handen heb om keuzes te maken. Coach van de 4x400m aflossingsploeg Carole Bam. Ik ben nog niet zeker van mijn samenstelling. Ik heb het gevoel dat ik niet altijd de juiste kaarten in handen heb om keuzes te maken. Coach van de 4x400m aflossingsploeg Carole Bam

clock 12:35 12 uur 35. Bam: "Ik heb niet altijd alle kaarten in handen". Er is voorlopig nog niet officieel beslist in welke samenstelling de Belgian Cheetahs zaterdag in Eugene zullen aantreden in de reeksen van de 4x400 meter. "Ik denk er nog over na", vertelde coach Carole Bam."Met Camille Laus heb ik bijna dagelijks contact, maar voor de anderen ben ik afhankelijk van de informatie die ik van hun trainer krijg." "We zouden een manier moeten zoeken om dat allemaal wat te homogeniseren. Dat zou de keuzes vergemakkelijken. Nu heb ik soms de indruk dat ik niet alle kaarten in handen heb. Een foute keuze is snel gemaakt." "Er is dus wel wat druk. Ik wil de juiste vier meisjes kiezen, de vier die het beste samenwerken. Want om tot en goed resultaat te komen is er een symbiose nodig." . Bam: "Ik heb niet altijd alle kaarten in handen" Er is voorlopig nog niet officieel beslist in welke samenstelling de Belgian Cheetahs zaterdag in Eugene zullen aantreden in de reeksen van de 4x400 meter. "Ik denk er nog over na", vertelde coach Carole Bam."Met Camille Laus heb ik bijna dagelijks contact, maar voor de anderen ben ik afhankelijk van de informatie die ik van hun trainer krijg." "We zouden een manier moeten zoeken om dat allemaal wat te homogeniseren. Dat zou de keuzes vergemakkelijken. Nu heb ik soms de indruk dat ik niet alle kaarten in handen heb. Een foute keuze is snel gemaakt." "Er is dus wel wat druk. Ik wil de juiste vier meisjes kiezen, de vier die het beste samenwerken. Want om tot en goed resultaat te komen is er een symbiose nodig."