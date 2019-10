Anne Zagré komt net voor finish ten val in haar halve finale op WK

Anne Zagré is er zondag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de finale van de 100 meter horden op het WK atletiek in Doha. In de laatste van 3 halve finales zat Zagré wel in het goeie ritme en leek ze op weg naar een goeie chrono en wellicht de olympische limiet van 12"84.

Maar op de laatste horde liep het fout. Zagré tikte die laatste horde aan, verstapte zich bij de landing en kwam pijnlijk ten val op de piste in Doha. Gelukkig kon onze landgenote op eigen kracht de piste verlaten. Ze werd wel nog gediskwalificeerd.

"Het is niet mogelijk, op de laatste horde", foeterde Zagré in de catacomben van het stadion. "Ik was op weg naar een tijd in de 12"80 en wellicht de olympische limiet. Ik kan het niet uitleggen. Ik voelde me zo goed."

Zagré heeft moeilijke jaren achter de rug door blessureleed. Moet ze vrezen voor haar contract bij de Waalse atletiekliga? "Daar heb ik geen moment aan gedacht. Ik weet tot wat ik in staat ben, dit is frustrerend. Ik heb hier geen woorden voor."