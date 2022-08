Asher-Smith daagt Fraser-Pryce uit in koninginnennummer op Memorial Van Damme.

Dina Asher-Smith is met een chrono van 10"83 de snelste Europese vrouw van 2022.

Op het WK in het Amerikaanse Eugene vorige maand leverde haar dat de vierde plaats en een nationaal record op. De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce won de race in 10"67.

De laatste keer dat Asher-Smith en Fraser-Pryce elkaar ontmoetten op de Memorial Van Damme was in 2019. De Jamaicaanse moest toen met 10"95 tegenover 10"88 het hoofd buigen voor de Britse.

De derde plaats ging toen naar Marie-Josée Ta Lou in 11"09. De Ivoriaanse draait al

jarenlang mee in de wereldtop en werd op het voorbije WK zevende in 10"93.

Sha’Carri Richardson kon zich niet plaatsen voor het WK, maar liep dit jaar wel al 10"85.