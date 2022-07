Shelly-Ann Fraser-Pryce en Noor Vidts staan begin september op Memorial Van Damme

De Jamaicaanse sprintkoningin Shelly-Ann Fraser-Pryce en meerkampster Noor Vidts zakken op vrijdag 2 september af naar het Brusselse Koning Boudewijnstadion voor de Memorial Van Damme, zo maakten de organisatoren vandaag bekend.

De 35-jarige Fraser-Pryce zal er deelnemen aan de 100 meter. Iets meer dan een week geleden veroverde ze in het Amerikaanse Eugene nog haar vijfde wereldtitel op de 100m bij de vrouwen.

Ze werd ook olympisch kampioene in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vorig jaar in Tokio moest ze nog vrede nemen met zilver en zag ze het goud voor de tweede keer op rij naar Elaine Thompson-Herah gaan. Enkel het wereldrecord ontbreekt nog op haar erelijst.

Voor haar wordt het een blij weerzien met Brussel. In 2013 vestigde ze er het meetingrecord (10.72, in 2016 geëvenaard door Elaine Thompson-Herah). Bij haar laatste passage in 2019 moest Fraser-Pryce nipt de duimen leggen voor Dina Asher-Smith.