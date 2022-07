Nafi Thiam neemt deel aan het hoogspringen op de Memorial Van Damme

Thiam werkt morgen en maandag haar zevenkamp af op het WK atletiek in Eugene. Daar probeert ze de wereldtitel te heroveren die ze in 2019 in Doha moest afstaan aan de Britse Katarina Johnson-Thompson.

Of ze er daarna nog het EK in München in augustus bijneemt, is nog geen uitgemaakte zaak. Dat ze haar seizoen op 2 september afsluit in Brussel staat dus wél al vast.

Ook het Oekraïense topduo Jaroslava Mahoetsjich en Joelija Levtsjenko tekent present voor het hoogspringen bij de Memorial Van Damme