Anticlimax voor de VS in de gemengde estafette, Fred Kerley geeft meteen visitekaartje af

Historisch goud voor Peru in het snelwandelen

Een primeur op de 20 km snelwandelen bij de vrouwen. Kimberly Garcia Leon bezorgde er Peru zijn allereerste medaille op een WK atletiek en dan nog wel een gouden. De 28-jarige Garcia Leon finishte in 1u26’58” en was daarmee 33 seconden sneller dan de Poolse Katarzyna Zdzieblo. Het brons ging naar de Chinese Shijie Qieyang. De Chinese drievoudige wereldkampioene en voormalige olympische kampioene Hong Liu moest vrede nemen met de vijfde plaats.

Yamanishi snelwandelt naar 2e wereldtitel op rij

Bij de mannen was het Japan boven op de 20 km snelwandelen. Na zijn wereldtitel in Doha in 2019 toonde Toshikazu Yamanishi zich ook in Eugene de snelste. De 26-jarige Japanner haalde het in 1u19'07" en was daarmee zeven seconden sneller dan zijn landgenoot Koki Ikeda. Het brons ging naar de Zweed Perseus Karlström.