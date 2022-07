Bashir Abdi heeft een concurrent minder: Keniaan Lawrence Cherono is geschorst

Cherono, één van de beste marathonlopers van het moment, werd betrapt op het gebruik van trimetazidine, een middel dat gebruikt wordt om pijn in de borst tegen te gaan als gevolg van zuurstoftransport richting het hart. Het zou het spijsverteringsstelsel ook beter doen werken.

Cherono werd vorig jaar 4e op de Olympische Spelen, net achter Bashir Abdi. Hij was ook nu één van de medaillekandidaten op het WK in Eugene. Abdi heeft dus een concurrent minder morgen.

Ook Randolph Ross, een 400m-loper uit de VS en een concurrent van de Belgen op die afstand, werd door de Internationale Atletiekfederatie geschorst. Hij pakte in Tokio het goud samen met zijn maats op de 4x400m. 43"85 is zijn persoonlijke toptijd.

Ross werd niet voor dopinggebruik geschorst, maar wel wegens zijn gedrag tijdens een onderzoek naar een mogelijke schending van zijn whereabouts.