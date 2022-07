WK atletiek: Sterke Julien Watrin is eerste Belg die reeks overleeft

clock 23:04 23 uur 04. Einde ochtendsessie. De ochtendsessie van de tweede dag zit er meteen ook op. We onthouden vooral dat Julien Watrin zich kunnen plaatsen heeft voor de halve finales van de 400m horden. Verder was er de spannende 10.000m bij de vrouwen en pakte een Pool nog maar eens uit in het hamerslingeren. . Einde ochtendsessie De ochtendsessie van de tweede dag zit er meteen ook op. We onthouden vooral dat Julien Watrin zich kunnen plaatsen heeft voor de halve finales van de 400m horden.

clock 22:51 22 uur 51. De race van Watrin. De race van Watrin

clock 22:44 22 uur 44. Watrin naar de halve finales. Julien Watrin heeft zich gemakkelijk geplaatst voor de halve finales van de 400m horden bij de mannen. Hij werd tweede in zijn reeks na de ongenaakbare Noor Karsten Warholm. Warholm won in 49"34, zijn beste tijd van het seizoen, Watrin finishte in 49"83. Het is de eerste Belg die in Eugene de reeksen overleeft.

clock 22:30 22 uur 30. Ondertussen zijn ook de reeksen van de 400m horden begonnen. Julien Watrin neemt het in de derde race op tegen onder meer wereldrecordhouder Karsten Warholm, die met twijfels aan de start staat. . Ondertussen zijn ook de reeksen van de 400m horden begonnen. Julien Watrin neemt het in de derde race op tegen onder meer wereldrecordhouder Karsten Warholm, die met twijfels aan de start staat.

clock 22:29 22 uur 29. Pools goud in het hamerslingeren. Pawel Fajdek is voor de 5e keer op een rij wereldkampioen geworden in het hamerslingeren. Hij wierp met 81,98m bijna een meter verder dan zijn landgenoot Wojciech Nowicki. De Noor Eivind Henriksen werd 3e.

clock 21:57 21 uur 57. Goud voor Gidey, niet voor Hassan. Sifan Hassan is er niet in geslaagd haar wereldtitel op de 10.000m bij de vrouwen te verlengen. De Nederlandse gaf alles wat ze in zich had in de slotronde, maar ze kwam nooit echt in de buurt van het podium. De wereldtitel is voor de Ethiopische Letesenbet Gidey in 30'09"94, de beste tijd van het seizoen. Hassan werd uiteindelijk 4e.

clock 20:20 20 uur 20. Paulien Cockuyt: "Ik ben van elk moment aan het genieten". Paulien Cockuyt: "Ik ben van elk moment aan het genieten"

clock 20:15 20 uur 15. Thomas De Bock: "Het waren heel stressvolle dagen". Thomas De Bock: "Het waren heel stressvolle dagen"

clock 20:10 20 uur 10. Isaac Kimeli: "Hopelijk blijft de zon weg". Isaac Kimeli: "Hopelijk blijft de zon weg"

clock 19:58 19 uur 58. De tweede dag van het WK atletiek is begonnen. Veel kijkplezier! . De tweede dag van het WK atletiek is begonnen. Veel kijkplezier!

clock 16:53 16 uur 53. Uitkijken naar Allen. Straks lopen de mannen de kwalificaties van de 110 meter horden. Op dat nummer is de Amerikaan Devon Allen de grote favoriet. Hij liep eerder dit jaar de op twee na sneste tijd ooit op dit nummer.

clock 16:53 16 uur 53. Atletiek Maak kennis met Devon Allen: hordefenomeen en misschien een toekomstige ster in de NFL

clock 16:34 16 uur 34. 2 finales, titel voor Sifan Hassan? Vanavond staan in Eugene ook twee finales op het programma. In het hamerslingeren bij de mannen en de 10.000 meter bij de vrouwen kennen we straks de nieuwe wereldkampioen. Pakt de Nederlandse Sifan Hassan haar eerste titel?

clock 16:30 16 uur 30. Livestream om 20.00 uur. Ook van de tweede dag van het WK hoeft u geen moment te missen. De avondsessie is straks integraal te volgen op Ketnet en in de livestream op deze pagina. Uur van de afspraak: 20.00 uur.

clock 16:27 16 uur 27. Dag 2. De tweede dag van het WK atletiek is een magere vanuit Belgisch standpunt. Met Julien Watrin (400m horden) en het duo Ismaël Debjani / Ruben Verheyden (1.500m horden) komen slechts drie landgenoten in actie. Hoe de Belgen het op de eerste dag hebben gedaan, lees je in onderstaande liveblogs.

clock 16:24 16 uur 24. WK atletiek WK-start in mineur voor de Belgen: Tim Van de Velde en Elise Vanderelst delen in de malaise