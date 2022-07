Trainingsmakkers Bashir en Nageeye willen opnieuw toeslaan op WK atletiek: "De Abdi's tegen de wereld"

Na een moeilijke start van het jaar met een vervelende blessure is de zichtbaar gemotiveerde Bashir Abdi er straks bij op de WK-marathon in Eugene. Hij komt er wel aan de start zonder referenties, de laatste keer dat Abdi in actie kwam was op de marathon in Rotterdam in april.

"Het gaat heel goed met mij", gaf Abdi aan. "Ik sta 1 of 2 kilo zwaarder dan vorig jaar in Sapporo, maar dat ligt vooral aan het vettige eten hier. Het is uiteraard niet zo dat ik minder train."

Abdi lijkt zich nog niet al te veel zorgen te maken in wat hem te wachten staat: "Ik ben het parcours nog niet gaan verkennen. We lopen 3 rondes op hetzelfde parcours. In de eerste ronde zal ik wel al merken waar de lastige stukken liggen."