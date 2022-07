Het WK atletiek in de VS: 30 Belgen en alles live te bekijken op Sporza

Waar en wanneer is het WK atletiek en wat doet Sporza?

U hoeft dan ook geen enkele prestatie van geen enkele Belg te missen dankzij de live-uitzendingen van Sporza. Zo is elke sessie te volgen met livestream en de meeste zijn ook te bekijken op tv (Eén, Canvas of Ketnet). Bekijk hieronder het overzicht.

Vanaf 15 juli tot en met 24 juli komen normaal gezien 30 Belgen in actie op de atletiekpiste van Eugene. Sporza heeft Marc Willems, Kris Meertens en Bert Sterckx gestuurd om voor commentaar en interviews te zorgen.

Het WK atletiek werd door de coronacrisis en de Olympische Spelen van 2021 naar 2022 verplaatst. De locatie bleef dezelfde: Eugene, Oregon in de Verenigde Staten, dicht bij het hoofdkwartier van Nike.

Dit zijn de live-uitzendingen op tv en livestream

Nacht gemist? Kijk naar de samenvattingen op Eén

We hebben er alle begrip voor dat u uw slaap niet kunt laten voor het WK atletiek, maar dan enkel als u het inhaalt met de samenvattingen op Eén. In een halfuur bent u mee met alle medailles en alle Belgen van de afgelopen nacht.

Wanneer komt welke Belg in actie? Hier het overzicht

Tienkamper Thomas Van der Plaetsen haakte af voor het WK in Eugene en richt zich volledig op het EK atletiek in München in augustus. Zo zijn er geen 31, maar 30 Belgen afgereisd naar Eugene.

Voor marathonloper Thomas De Bock volgen nog enkele spannende dagen, want hij testte positief op corona. Hij moet nog een negatieve test afleggen voor hij kan deelnemen aan het WK. Hordeloopster Paulien Couckuyt was ook positief, maar testte ondertussen negatief.

Bekijk hieronder wanneer welke Belg in actie komt.