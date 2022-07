Keniaanse topsprinter Omanyala raakt dan toch net op tijd aan visum en haalt WK atletiek

Omanyala is de Afrikaanse recordhouder op de 100 meter en met 9"85 heeft de 26-jarige de op 2 na beste wereldjaartijd achter zijn naam.



"Ik reis niet af naar Oregon", gaf de Afrikaan beteuterd mee. "Zelfs als ik vandaag mijn visum krijg, is het te laat."



Morgen/vrijdag zijn al de reeksen van de 100 meter. Het Keniaanse atletiekteam zou maandag en dinsdag afreizen. Naast Omanyala kregen nog enkele andere atleten ook niet op tijd hun visum.



Maar de coach van Omanyala bevestigde dat er nu toch een visum is. "Omanyala werd vanmorgen (donderdag, red.) naar het ministerie van Sport geroepen en kreeg het visum om te reizen", zei coach Duncan Ayiemba.



"Verwacht wordt dat hij deze avond overvliegt en morgenochtend in Oregon aankomt."



Veel tijd om te acclimatiseren krijgt Omanyala niet, want de reeksen van de 100 meter staan vrijdag om 18.50 uur (lokale tijd) op de agenda.