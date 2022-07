Olympisch kampioen Marcell Jacobs treedt zeker aan op 100 meter op WK atletiek

"De tweevoudige olympische kampioen zal deelnemen aan de reeksen van de 100 meter, die in de nacht van vrijdag op zaterdag gepland staan", schrijft de federatie in een persbericht.

"De beslissing werd genomen na een gesprek tussen de atleet, zijn coach Paolo Camossi en de sportieve leiding van het Italiaanse team naar aanleiding van geruststellende vaststellingen tijdens de voorbereidingsstage van Jacobs in Beaverton, bij Portland."



Marcell Jacobs werd vorige zomer op de Olympische Spelen van Tokio tot kampioen gekroond op de 100 meter en de 4x100 meter.



Sindsdien kon hij voornamelijk door een blessure aan zijn dij amper wedstrijden lopen.



Door darmproblemen moest hij in mei ook nog verstek laten gaan voor een competitie in Kenia. Zijn coach had in een interview ook al aangegeven dat alle problemen van de baan waren.