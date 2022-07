Keniaanse sprintsensatie Ferdinand Omanyala: "Misschien is 9"58 van Usain Bolt ooit haalbaar"

De snelste Afrikaanse chrono aller tijden: 9"77

Het is 18 september 2021. Anderhalve maand na z’n uitschakeling in de halve finale op de Olympische Spelen loopt Ferdinand Omanyala in het Moi International Sports Centre in Nairobi de 100 meter van zijn leven.

Wanneer hij, als tweede na Trayvon Bromell, over de finish dendert stopt de chrono op 9"77, een nieuw Afrikaans record. Met die tijd komt Omanyala in het selecte kransje van 10 snelste mannen aller tijden.

Ook dit jaar gaat Omanyala door op z’n elan. Begin mei loopt hij, in optimale omstandigheden en met de maximaal toegelaten rugwind van 2m/sec, naar 9"85.

De beste tijd van het seizoen op dat moment.

“Het was mijn doel om op deze meeting snel te zijn, maar ik verwachtte eigenlijk een 9"6”, lacht Omanyala. “Maar ik kan niet ontevreden zijn met deze 9"85, want daarmee heb ik de beste wereldjaarprestatie.”