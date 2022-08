Julien Watrin flirt met zijn Belgisch record op de Diamond League in Polen

Duplantis verzekert zich van 2e Diamond League-zege

Twee weken na zijn wereldtitel heeft de Zweedse polsstokspringer Armand "Mondo" Duplantis ook de Diamond League-meeting in Silesia naar zijn hand gezet.



De wereldrecordhouder had in Polen genoeg aan een sprong over 6,10 meter, waarmee hij ook meteen het meetingrecord (5,91 m) brak van de Franse olympisch kampioen Renaud Lavillenie.



Dankzij de zege in Polen is Duplantis nu al zeker van zijn tweede zege in de Diamond League. Eerder was de Zweed al de beste in de meetings van Doha, Eugene, Oslo en Rome.