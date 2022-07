Bijltjesdag voor de Belgen op WK atletiek: exit voor Crestan en Couckuyt, 0 op 3 voor de Tornados in halve finales 400 meter

clock 05:03 05 uur 03. Tot morgen! Met de finale van de 3.000 meter en de wereldtitel voor de dolgelukkige Norah Jeruto zit dag 6 van het WK erop. Voor de Belgen vielen er geen verrassingen te noteren. Eliott Crestan sneuvelde in de reeksen van de 800 meter en voor Paulien Couckuyt bleek de finale van de 400 meter horden te hoog gegrepen. In de halve finales van de 400 meter was er een primeur met drie Belgen, maar het werd een 0 op 3. Zowel Alexander Doom als Dylan en Kevin Borlée raakten niet in de finale. In het discuswerpen was er een grote verrassing. De Chinese Bin Feng pakte daar goud. Sandra Perkovic moest vrede nemen met zilver, olympisch kampioene Valarie Allman met brons. . Tot morgen! Met de finale van de 3.000 meter en de wereldtitel voor de dolgelukkige Norah Jeruto zit dag 6 van het WK erop. Voor de Belgen vielen er geen verrassingen te noteren. Eliott Crestan sneuvelde in de reeksen van de 800 meter en voor Paulien Couckuyt bleek de finale van de 400 meter horden te hoog gegrepen. In de halve finales van de 400 meter was er een primeur met drie Belgen, maar het werd een 0 op 3. Zowel Alexander Doom als Dylan en Kevin Borlée raakten niet in de finale. In het discuswerpen was er een grote verrassing. De Chinese Bin Feng pakte daar goud. Sandra Perkovic moest vrede nemen met zilver, olympisch kampioene Valarie Allman met brons.

clock 04:54 04 uur 54. Jeruto maakt het waar! Topfavoriete Norah Jeruto lost de verwachtingen in bezorgt Kazachstan zijn allereerste gouden medaille. Ze wint in een bijzonder scherpe tijd van 8'53"02, een kampioenschapsrecord. Winfred Mutile Yavi, de snelste van het seizoen, ging in de fout bij de laatste sprong over de waterbak en valt naast het podium. Het zilver is voor de Ethiopische Werkuha Getachew, het brons voor haar landgenote Mekides Abebe.



Het zilver is voor de Ethiopische Werkuha Getachew, het brons voor haar landgenote Mekides Abebe.

clock 04:44 04 uur 44. Duel tussen Yavi en Jeruto op de steeple? We sluiten de avond af met de finale van de 3.000 meter steeple bij de vrouwen. Een relatief jonge discipline op het WK atletiek, met nog maar acht edities sinds 2005. Vijf keer ging de wereldtitel naar een verschillend land, maar Kenia spant wel de kroon met 3 keer goud. De kans dat een atlete afkomstig uit Kenia straks weer aan het langste eind trekt, is bijzonder groot. Al lopen die favorietes intussen wel voor Bahrein (Winfred Mutile Yavi) en Kazachtstan (Norah Jeruto). Yavi lijkt de beste kaarten te hebben. Zij zette vorige maand in Parijs met 8'56"55 de beste tijd van het seizoen neer. Op grote kampioenschappen wou het tot dusver nog niet echt lukken voor Yavi. Op het WK in 2017 werd ze 8e, in 2019 viel ze net naast het podium en afgelopen zomer strandde ze op een 10e plaats in de olympische finale.



De kans dat een atlete afkomstig uit Kenia straks weer aan het langste eind trekt, is bijzonder groot. Al lopen die favorietes intussen wel voor Bahrein (Winfred Mutile Yavi) en Kazachtstan (Norah Jeruto).



Yavi lijkt de beste kaarten te hebben. Zij zette vorige maand in Parijs met 8'56"55 de beste tijd van het seizoen neer. Op grote kampioenschappen wou het tot dusver nog niet echt lukken voor Yavi. Op het WK in 2017 werd ze 8e, in 2019 viel ze net naast het podium en afgelopen zomer strandde ze op een 10e plaats in de olympische finale.

clock 04:40 04 uur 40. Allman en Perkovic bijten tanden stuk op Feng. Allman en Perkovic bijten tanden stuk op Feng

clock 04:39 04 uur 39. Feng pakt goud in het discuswerpen! Ook Sandra Perkovic bijt haar tanden stuk op de verrassende Feng. De Chinese mag zich wereldkampioene discuswerpen noemen.

clock 04:38 04 uur 38. Brons voor favoriete Allman. Valarie Allman slaagt er ook bij haar laatste poging niet meer in om Bin Feng te overtreffen. De topfavoriete blijft steken op 68,30 meter en moet vrede nemen met brons.

clock 04:35 04 uur 35. Ook voor Kevin Borlée geen finale 400 meter. Ook voor Kevin Borlée geen finale 400 meter

clock 04:33 04 uur 33. Ook Kevin Borlée gaat eruit. 0 op 3 voor de Belgen in de halve finales van de 400 meter. Kevin Borlée wordt net als zijn broer Dylan vijfde in zijn halve finale en is uitgeschakeld. Hij finisht in 45"26 en laat de Nederlander Liemarvin Bonevacia achter zich. De Amerikaan Champion Allison wint de laatste halve finale in 44"71. Wayde Van Niekerk wordt na een spannende sprint met Jonathan Jones tweede in 44"75.

clock 04:27 04 uur 27. Kevin Borlée loopt laatste halve finale. Kevin Borlée is de laatste Belg die vandaag in actie komt. Hij finishte in zijn reeks als vierde, maar werd dankzij zijn tijd (45"72) opgevist. De Europese kampioen van 2010 neemt het vanuit baan twee op tegen de Zuid-Afrikaanse wereldrecordhouder Wayde Van Niekerk (43"03), de Amerikaan Champion Allison en de Botswaan Isaac Makwala.

clock 04:25 04 uur 25. Alexander Doom overleeft de halve finales niet. Alexander Doom overleeft de halve finales niet

clock 04:24 04 uur 24. Ook Doom strandt in de halve finales. Doom strijdt voor wat hij waard is, maar moet vrede nemen met de zesde plaats in 45"80. Kirani James is de snelste in 44"74. Ook Bayapo Ndori uit Botswana stoot met 44"94 door naar de finale.

clock 04:20 04 uur 20. Halve finales 400m zijn eindstation voor Dylan Borlée . Halve finales 400m zijn eindstation voor Dylan Borlée

clock 04:19 04 uur 19. Kan Doom stunten? Belgisch kampioen Alexander Doom, in zijn reeks derde in 46"18, start in baan zeven in de tweede halve finale. Met de Grenadaan Kirani James en de Amerikaan Michael Cherry heeft hij de nummers één en twee van de wereldranglijst in zijn reeks. Ook voor Doom wordt de finale halen bijna onmogelijk.

clock 04:17 04 uur 17. Geen finale voor Dylan Borlée. Dylan Borlée zet een degelijke halve finale neer, maar komt nooit in aanmerking voor een plaats in de finale van de 400 meter. Hij wordt vijfde in 45"41. De winst gaat naar Michael Norman in 44"30. De Amerikaan gaat zoals verwacht samen met de Brit Matthew Hudson-Smith rechtstreeks naar de finale.

clock 04:13 04 uur 13. Dylan Borlée bijt de spits af. Tijd voor de halve finales van de 400 meter bij de mannen, met in elke reeks een Belg en dat is een primeur. Dylan Borlée mag de spits afbijten in de eerste reeks, Alexander Doom loopt in de tweede reeks, Kevin Borlée in de derde. Dylan Borlée, met 45"70 de snelste Belg in de reeksen, loopt in baan vier. De Amerikaan Michael Norman, die met 43"45 de op drie na snelste tijd in de geschiedenis achter zijn naam heeft, en de Brit Matthew Hudson-Smith zijn zijn voornaamste concurrenten. Enkel de top twee van elke reeks en de twee beste verliezende tijden gaan naar de finale.



Dylan Borlée, met 45"70 de snelste Belg in de reeksen, loopt in baan vier. De Amerikaan Michael Norman, die met 43"45 de op drie na snelste tijd in de geschiedenis achter zijn naam heeft, en de Brit Matthew Hudson-Smith zijn zijn voornaamste concurrenten. Enkel de top twee van elke reeks en de twee beste verliezende tijden gaan naar de finale.



clock 04:08 04 uur 08. Feng blijft aan de leiding in het discuswerpen. In het discuswerpen maakt Valarie Allman nog steeds jacht op Bin Feng. Met haar derde poging komt ze tot 68,30 meter. Nog een eind verwijderd van de 69,12 meter van Feng. Sandra Perkovic doet voorlopig ook beter dan Allman met 68,45 meter.

clock 04:03 04 uur 03. Paulino laat zich niet verrassen, Williams verrast. Marileidy Paulino, de snelste vrouw van het seizoen op de 400 meter, pakt overtuigend de winst in de derde en laatste halve finale in 49"98. Sada Williams uit Barbados pakt verrassend het tweede finaleticket in 50"12.

clock 03:54 03 uur 54. Klaver met Nederlands record naar de finale. Lieke Klaver pakt uit met een bijzonder straffe race in de tweede halve finale van de 400 meter. Ze moet enkel Fiordaliza Cofil uit de Dominicaanse Republiek voor zich dulden en stoot als tweede rechtstreeks door naar de finale. In een nationaal record bovendien van 50"18. Voor Klaver de tweede verbetering op rij, want in de reeksen liep ze ook al een nationaal record van 50"24. Ze snoepte de besttijd toen af van niemand minder dan Femke Bol, die zojuist in actie kwam in de halve finales van de 400 meter horden.



Voor Klaver de tweede verbetering op rij, want in de reeksen liep ze ook al een nationaal record van 50"24. Ze snoepte de besttijd toen af van niemand minder dan Femke Bol, die zojuist in actie kwam in de halve finales van de 400 meter horden.

clock 03:46 03 uur 46. Miller-Uibo domineert eerste halve finale. Tweevoudig olympisch kampioene Shaunae Miller-Uibo snelt vlot naar de winst in de eerste halve finale van de 400 meter in 49"55. De 28-jarige uit de Bahama's blijft dus op koers voor haar eerste wereldtitel. Ook de Jamaicaanse Candice McLeod plaatst zich rechtstreeks voor de finale.