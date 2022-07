Delegatieleider Rutger Smith: "Meest succesvolle WK atletiek ooit voor België"

België keert met 3 medailles naar huis van WK atletiek in Eugene, VS. "Vooraf had ik gedacht dat dat heel erg goed zou zijn", lachte Rutger Smith, de topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga, in zijn terugblik. "Het niveau in de wereld is ongelooflijk, des te beter zijn ook onze prestaties."

Goud voor Nafi Thiam (zevenkamp) en brons voor Bashir Abdi (marathon) en de Tornados (4x400m), dat is de beste Belgische WK-oogst voor ons land. Daarmee belandt België op de 16e plaats van de medaillestand.



Hoe schatte Smith vooraf de Belgische kansen in? "Twee medailles was zeker mogelijk, met drie doen we het heel erg goed en vier zou echt uitmuntend geweest zijn."



"Met deze drie stuks moeten we heel erg tevreden zijn. Het is het meest succesvolle WK ooit, we moeten niet klagen", stelt de Nederlandse ex-atleet.



De slotdag gaf nog een boost aan de selectie. "Dat de Tornados op de slotdag nog een medaille binnenhalen, is fantastisch. De eerste dag was natuurlijk niet super (een verwijzing naar de mixed relay, red), maar dan zo eindigen maakt het alleen maar mooier."

Ik denk dat ook heel wat atleten een knop omzetten qua topsportmentaliteit. Topsportcoördinator Rutger Smith

Hoe verklaart Smith het succes? "Iedereen werkt hard en goed: de coaches én de atleten. En het is niet alleen dit toernooi. Kijk naar het WK indoor en de Olympische Spelen vorig jaar. Ik denk dat er een heel goede flow zit."



"Ik denk ook dat heel wat atleten een knop omzetten qua topsportmentaliteit. Dat is mooi om te zien en resulteert in mooie prestaties."



Succes bestendigen is één, zijn er ook disciplines waar hij nog progressie mogelijk ziet? "Die heb je altijd. Al doet iedereen zijn uiterste best. Wat dat betreft, moeten we dat ook tijd geven."



"Het is interessant dat we dit jaar ook een EK hebben (15-21 augustus in München, red). Dat is geen mondiaal, maar Europees niveau. We gaan kijken hoe we het daar doen. Dat kan een springplank zijn voor andere grote toernooien in het verschiet, met het WK 2023 en de Spelen 2024."



Naast de 3 medailles waren er nog 2 extra top 8-plaatsen: Noor Vidts 5e op de zevenkamp, de Cheetahs 6e op de 4x400m. Dat is ook een record voor onze atletiek.



Wat is de ambitie voor het EK? "Daar dacht ik toevallig vandaag aan, maar de focus lag eerst op dit WK. Ik heb nog niet zozeer naar de ranglijsten gekeken op Europees niveau."



"Maar het moet beter dan deze 3 medailles. Dat is natuurlijk logisch, als je kijkt wie er al zal deelnemen. Hopelijk halen we het dubbele."



"Niveau in de wereld is ongelooflijk"

Als hij nu zijn mondiale bril opzet, welk moment pikt de Nederlander eruit van internationale prestaties? "De 400 meter horden met Sydney McLaughlin was een fantastisch wereldrecord, maar vandaag werd er ook verschrikkelijk hard gelopen op de 100 meter horden met een wereldrecord."



"En ik vergeet haast Mondo Duplantis, die 6,21 meter springt. Het niveau in de wereld is ongelooflijk. Des te beter zijn ook onze prestaties. Dat wij dan ook stappen aan het zetten zijn en de gaten aan het dichten zijn op andere disciplines is mooi om te zien."



Smith maakte wel één foutje. Om 5 uur lokale tijd maandagochtend vertrekt de bus richting luchthaven. "Ze kunnen gewoon de nacht doortrekken", lachte de Nederlander. "Als ze maar om 5 uur op de bus zitten."

