2 gouden medailles voor België op WK indoor: "En er zit nog veel rek op onze werking"

"We hebben het goed gedaan als we met één medaille terugkeren en heel goed als we met twee medailles afsluiten." Als Rutger Smith zijn vooruitblik op het WK indoor nu terugleest, dan kan hij alleen maar met "een heel goed gevoel" terugkeren uit Belgrado. "Het was een schitterend toernooi", zegt de topsportcoördinator van de Vlaamse Atletiekliga (VAL).