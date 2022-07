Opnieuw BRONS! Belgian Tornados schitteren nog maar eens op WK atletiek, Cheetahs worden knap zesde

clock 05:09 05 uur 09. Brons voor de Tornados, wereldrecords voor Duplantis en Amusan. Het doek is gevallen over het WK atletiek in Eugene, maar wat een slotdag was het nog! Na brons voor Bashir Abdi op de marathon en goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp pakten ook de Belgian Tornados nog eremetaal. Net als op het vorige WK in Doha snelden ze naar brons. De Cheetahs werden in hun finale zesde en deden daarmee een plaats beter dan afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Ben Broeders kon niet stunten in de finale van het polsstokspringen, hij werd 11e en voorlaatste. Tot slot onthouden we natuurlijk ook het verrassende wereldrecord van de Nigeriaanse Tobi Amusan op de 100 meter horden. Mondo Duplantis verbeterde als orgelpunt ook nog eens zijn wereldrecord. . Brons voor de Tornados, wereldrecords voor Duplantis en Amusan Het doek is gevallen over het WK atletiek in Eugene, maar wat een slotdag was het nog! Na brons voor Bashir Abdi op de marathon en goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp pakten ook de Belgian Tornados nog eremetaal. Net als op het vorige WK in Doha snelden ze naar brons. De Cheetahs werden in hun finale zesde en deden daarmee een plaats beter dan afgelopen zomer op de Olympische Spelen in Tokio. Ben Broeders kon niet stunten in de finale van het polsstokspringen, hij werd 11e en voorlaatste. Tot slot onthouden we natuurlijk ook het verrassende wereldrecord van de Nigeriaanse Tobi Amusan op de 100 meter horden. Mondo Duplantis verbeterde als orgelpunt ook nog eens zijn wereldrecord.

clock 04:59 04 uur 59. Wereldrecord voor Duplantis! Mondo Duplantis plaatst een schitterend orgelpunt op dit WK! Hij gaat over 6,21 meter, een verbetering van zijn wereldrecord!

clock 04:57 04 uur 57. Zesde plaats voor de Cheetahs. De Cheetahs worden zesde in de finale van de 4x400 meter. Een plaatsje minder goed dan op het WK in Doha, maar een plaatsje beter dan op de Olympische Spelen in Tokio. Het goud gaat naar de topfavoriet de VS in 3'17"79. Jamaica pakt zilver, het brons is voor Groot-Brittannië. Canada en Frankrijk maken de top 5 compleet.



Het goud gaat naar de topfavoriet de VS in 3'17"79. Jamaica pakt zilver, het brons is voor Groot-Brittannië. Canada en Frankrijk maken de top 5 compleet.

clock 04:52 04 uur 52. Helena Ponette is de startloopster voor de Cheetahs. Dan volgen Imke Vervaet en Paulien Couckuyt. Camille Laus moet het afmaken.

clock 04:51 04 uur 51. Plaatst Team USA orgelpunt? De finale van de 4x400 meter bij de vrouwen is de apotheose van dit WK. De kans is groot dat het thuispubliek straks nog één keer mag juichen want het Amerikaanse team is als olympische kampioen én regerende wereldkampioen de grote favoriet. De VS won maar liefst 6 van de laatste 7 wereldtitels op dit nummer. Enkel Jamaica, dat zowel op het WK in Doha als op de Spelen in Tokio brons pakte, kon die reeks in 2015 even doorbreken en lijkt weer de grootste concurrent. Polen, dat op beide toernooien goed was voor zilver, werd gisteren verrassend uitgeschakeld in halve finales. Ook voor Nederland liep het gisteren fout, onze Noorderburen werden gediskwalificeerd. Voor het derde plekje op het podium wordt het dus wellicht knokken tussen Canada en Groot-Brittannië, vierde en vijfde in Tokio. Of mengen ook de Cheetahs zich in de strijd? Op het vorige WK in Doha werden ze vijfde, op de Olympische Spelen in Tokio zevende en in Belgrado op het WK indoor in maart werd het een zesde plaats.



Polen, dat op beide toernooien goed was voor zilver, werd gisteren verrassend uitgeschakeld in halve finales. Ook voor Nederland liep het gisteren fout, onze Noorderburen werden gediskwalificeerd. Voor het derde plekje op het podium wordt het dus wellicht knokken tussen Canada en Groot-Brittannië, vierde en vijfde in Tokio.



Of mengen ook de Cheetahs zich in de strijd? Op het vorige WK in Doha werden ze vijfde, op de Olympische Spelen in Tokio zevende en in Belgrado op het WK indoor in maart werd het een zesde plaats.

clock 04:45 04 uur 45. De bronzen race van de Tornados. Wat een schitterende wedstrijd van de Belgen. Dylan Borlée hield goed stand als startloper en zo kon Julien Watrin in vierde positie aan zijn ronde beginnen. De VS lag toen al een straat voor, gevolgd door Trinidad & Tobago en Jamaica. Watrin werd opgejaagd door Botswana, maar hield zijn vierde plek vast. Alexander Doom deed nog beter met een ijzersterke 400 meter. In de laatste bocht ging hij voorbij Trinidad & Tobago naar de derde plaats. Kevin Borlée moest het afmaken en deed dat met glans. Hij kwam zelfs nog dicht bij Jamaica, maar zilver bleek net te hoog gegrepen.



Alexander Doom deed nog beter met een ijzersterke 400 meter. In de laatste bocht ging hij voorbij Trinidad & Tobago naar de derde plaats. Kevin Borlée moest het afmaken en deed dat met glans. Hij kwam zelfs nog dicht bij Jamaica, maar zilver bleek net te hoog gegrepen.

clock 04:44 04 uur 44. Duplantis doet nog even in zijn eentje voort en gaat vlot over 6,06 meter. Kan hij nog voor een wereldrecord zorgen?

clock 04:43 04 uur 43. Duplantis pakt wereldtitel. Christopher Nilsen faalt ook bij zijn derde poging op 5,94 meter. De Amerikaan moet vrede nemen met zilver, maar zal daar uiteraard zeer tevreden mee zijn. Idem voor Ernest John Obiena uit de Filippijnen. Ook hij raakte met 3 pogingen niet over 5,94 meter, maar pakt wel het brons. Het goud gaat, hoe kan het ook anders, naar Mondo Duplantis.



Het goud gaat, hoe kan het ook anders, naar Mondo Duplantis.

clock 04:39 04 uur 39. Brons voor de Tornados! De Belgian Tornados zorgen voor een derde Belgische medaille op dit WK! Voor het tweede WK op rij pakken ze brons! Aan de Amerikaanse ploeg is niks te doen, Team USA pakt opnieuw het goud in 2'56"17. Het zilver is voor Jamaica in 2'58"58 en de Tornados zijn derde in 2'58"72.

clock 04:34 04 uur 34. Dylan Borlée is de startloper bij de Belgen. Dan volgt Julien Watrin. Alexander Doom mag het stokje doorgeven aan slotloper Kevin Borlée.

clock 04:32 04 uur 32. Pakken de Tornados een medaille? Zijn we na het brons voor Bashir Abdi op de marathon en het goud voor Nafi Thiam op de zevenkamp op weg naar een derde Belgische medaille op dit WK? De Belgian Tornados zullen voor het antwoord zorgen in de finale van de 4x400 meter. Als ze even goed doen als op het vorige WK, dan wordt het brons voor het Belgische estafetteteam. Op de Olympische Spelen in Tokio vielen de Tornados net naast het podium, achter Botswana. Het Afrikaanse land liet gisteren in de halve finales de stok vallen en finishte als laatste in de reeks van de Tornados, maar de Botswanen werden opgevist en zijn dus opnieuw een concurrent voor de Belgen. Nederland, dat op de Spelen nog zilver pakte, raakte niet in de finale. De VS begint als topfavoriet aan de finale. De Amerikanen zijn titelverdediger, wonnen zelfs maar liefst zeven van de laatste acht wereldtitels en waren ook op de Olympische Spelen in Tokio de triomfator.



Op de Olympische Spelen in Tokio vielen de Tornados net naast het podium, achter Botswana. Het Afrikaanse land liet gisteren in de halve finales de stok vallen en finishte als laatste in de reeks van de Tornados, maar de Botswanen werden opgevist en zijn dus opnieuw een concurrent voor de Belgen. Nederland, dat op de Spelen nog zilver pakte, raakte niet in de finale.



De VS begint als topfavoriet aan de finale. De Amerikanen zijn titelverdediger, wonnen zelfs maar liefst zeven van de laatste acht wereldtitels en waren ook op de Olympische Spelen in Tokio de triomfator.

clock 04:30 04 uur 30. Duplantis alleen op kop. Duplantis neemt de leiding in het polsstokspringen. De olympische kampioen gaat over 6 meter. Voorlopig als enige, want Christopher Nilsen faalde al twee keer op die hoogte.

clock 04:26 04 uur 26. Goud voor Mayer. Kevin Mayer geeft het niet meer uit handen op de 1.500 meter. Na Londen 2017 pakt hij ook in Eugene de wereldtitel op de tienkamp. Het zilver gaat naar de Canadees Pierce Lepage, het brons is voor Zachery Ziemek, Ayden Owens-Delerme was de snelste in de afsluitende 1.500 meter. De Puerto Ricaan zag zijn naam even als derde staan in de eindstand op het grote scherm en begon volop te vieren, maar hij strandt uiteindelijk op de vierde plaats.



Het zilver gaat naar de Canadees Pierce Lepage, het brons is voor Zachery Ziemek, Ayden Owens-Delerme was de snelste in de afsluitende 1.500 meter. De Puerto Ricaan zag zijn naam even als derde staan in de eindstand op het grote scherm en begon volop te vieren, maar hij strandt uiteindelijk op de vierde plaats.

clock 04:20 04 uur 20. Pakt Mayer de wereldtitel? De tienkampers beginnen aan hun laatste onderdeel, de 1.500 meter. Kan Kevin Mayer standhouden en voor de tweede keer in zijn carrière wereldkampioen worden?

clock 04:17 04 uur 17. Ook de Filippijn Ernest John Obiena gaat over 5,94 meter. Met een persoonlijk record mengt hij zich volop in de strijd voor de medailles.

clock 04:15 04 uur 15. Duplantis en Nilsen aan de leiding. Dolle vreugde bij Christopher Nilsen. De Amerikaan gaat over 5,94 meter. Ook Duplantis slaagt daarin. Beiden delen zo voorlopig de eerste plaats.

clock 04:12 04 uur 12. Mihambo verlengt wereldtitel verspringen. Mihambo pakt bij haar laatste poging uit met haar beste sprong. Ze gaat van 7,09 meter naar 7,12 meter en verlengt zo haar wereldtitel. Ese Brume zet het Nigeriaanse succes op deze avondsessie nog wat in de verf met zilver en het brons gaat naar de Braziliaanse Leticia Oro Melo.

clock 04:04 04 uur 04. Amusan snelt naar goud. Tobi Amusan doet er in de finale nog een schepje bovenop. Ze wint in 12"06! Opnieuw een verbetering van het wereldrecord lijkt het, maar er was te veel rugwind. Het zilver is voor de Jamaicaanse Britany Anderson. Olympisch kampioene Camacho-Quinn moet vrede nemen met brons. Ex-wereldrecordhoudster Kendra Harrison maakt te veel fouten op de horden en wordt gediskwalificeerd.



Het zilver is voor de Jamaicaanse Britany Anderson. Olympisch kampioene Camacho-Quinn moet vrede nemen met brons. Ex-wereldrecordhoudster Kendra Harrison maakt te veel fouten op de horden en wordt gediskwalificeerd.