Imke Vervaet strandt in de reeksen van de 200 meter op het WK atletiek

clock 05:07 05 uur 07. Einde avondsessie. Dag 4 van het WK atletiek in Eugene zit erop. We onthouden natuurlijk de tweede wereldtitel van Nafi Thiam en de knappe 5e plaats van Noor Vidts in de zevenkamp. Met Imke Vervaet kwam er vannacht nog een Belgische in actie. Zij raakte niet door de reeksen van de 200 meter. In het hoogspringen was Mutaz Essa Barshim ongenaakbaar en dat gold ook voor Yulimar Rojas in het hink-stap-springen en Faith Kipyegon op de 1.500 meter. Op de 3.000 meter steeple ging het goud naar Soufiane El-Bakkali. . Einde avondsessie Dag 4 van het WK atletiek in Eugene zit erop. We onthouden natuurlijk de tweede wereldtitel van Nafi Thiam en de knappe 5e plaats van Noor Vidts in de zevenkamp. Met Imke Vervaet kwam er vannacht nog een Belgische in actie. Zij raakte niet door de reeksen van de 200 meter.



clock 05:05 05 uur 05. Thiam pakt tweede wereldtitel, Vidts eindigt als vijfde. Thiam pakt tweede wereldtitel, Vidts eindigt als vijfde

clock 04:58 04 uur 58. Barshim heeft nog twee pogingen gewaagd op 2,42 meter, maar hij faalde twee keer. Hij zal er niet wakker van liggen, de wereldtitel is weer binnen voor de Qatarees. . Barshim heeft nog twee pogingen gewaagd op 2,42 meter, maar hij faalde twee keer. Hij zal er niet wakker van liggen, de wereldtitel is weer binnen voor de Qatarees.

clock 04:54 04 uur 54. Kipyegon pakt de wereldtitel! Kipyegon maakt het verschil in de laatste ronde. De Keniaanse zet haar dominantie nog maar eens in de verf na een fantastische wedstrijd en pakt het goud op de 1.500 meter. Tsegay pakt het zilver, het brons gaat naar Muir. . Kipyegon pakt de wereldtitel! Kipyegon maakt het verschil in de laatste ronde. De Keniaanse zet haar dominantie nog maar eens in de verf na een fantastische wedstrijd en pakt het goud op de 1.500 meter. Tsegay pakt het zilver, het brons gaat naar Muir.

clock 04:53 04 uur 53. Tsegay bepaalt het tempo. In haar zog volgen Kipyegon en Muir. . Tsegay bepaalt het tempo. In haar zog volgen Kipyegon en Muir.

clock 04:52 04 uur 52. Het tempo ligt meteen verschroeiend hoog in deze finale. Een kwartet aangevoerd door Tsegay komt na amper 55 seconden door aan de finish. . Het tempo ligt meteen verschroeiend hoog in deze finale. Een kwartet aangevoerd door Tsegay komt na amper 55 seconden door aan de finish.

clock 04:50 04 uur 50. Nieuwe triomf voor Kipyegon? Afsluiten doen we vanavond met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Faith Kipyegon kan daar haar reputatie als beste atlete ooit op de 1.500 meter nog wat kracht bijzetten. De Keniaanse snelde zowel in Rio als Tokio naar olympisch goud en pakte tussendoor ook nog eens de wereldtitel in 2017 in Londen. Enkel op het vorige WK in Doha moest ze vrede nemen met zilver, na Sifan Hassan. . Nieuwe triomf voor Kipyegon? Afsluiten doen we vanavond met de finale van de 1.500 meter bij de vrouwen. Faith Kipyegon kan daar haar reputatie als beste atlete ooit op de 1.500 meter nog wat kracht bijzetten.



clock 04:47 04 uur 47. Barshim is heer en meester. De strijd is beslecht in het hoogspringen. Woo raakt niet over 2,39m, het blijft bij zilver voor de Zuid-Koreaan. De wereldtitel gaat voor de derde keer naar Barshim. Maar de honger is nog niet gestild bij de Qatarees. Hij laat de lat op 2,42 meter leggen. Als hij daarover gaat, pakt hij het kampioenschapsrecord. . Barshim is heer en meester De strijd is beslecht in het hoogspringen. Woo raakt niet over 2,39m, het blijft bij zilver voor de Zuid-Koreaan. De wereldtitel gaat voor de derde keer naar Barshim.



clock 04:43 04 uur 43. 3 op een rij voor Rojas. Derde opeenvolgende wereldtitel voor Yulimar Rojas. Ze slaagt er bij haar laatste poging niet meer in om haar sprong van 15,47 meter te verbeteren, maar die is wel goed genoeg voor goud. De Venezolaanse is een klasse apart. . 3 op een rij voor Rojas Derde opeenvolgende wereldtitel voor Yulimar Rojas. Ze slaagt er bij haar laatste poging niet meer in om haar sprong van 15,47 meter te verbeteren, maar die is wel goed genoeg voor goud. De Venezolaanse is een klasse apart.



clock 04:42 04 uur 42. Barshim op weg naar goud. Nog geen enkele misser voor Barshim. Ook bij 2,37 meter gaat hij er bij zijn eerste poging vlotjes over. Een nieuwe titel lijkt binnen handbereik. . Barshim op weg naar goud Nog geen enkele misser voor Barshim. Ook bij 2,37 meter gaat hij er bij zijn eerste poging vlotjes over. Een nieuwe titel lijkt binnen handbereik.

clock 04:41 04 uur 41. Brons voor Protsenko. Ze zijn nog met twee in het hoogspringen. Protsenko raakt bij zijn derde poging niet over 2,35 meter en moet vrede nemen met brons. Zijn eerste medaille op een outdoor kampioenschap. . Brons voor Protsenko Ze zijn nog met twee in het hoogspringen. Protsenko raakt bij zijn derde poging niet over 2,35 meter en moet vrede nemen met brons. Zijn eerste medaille op een outdoor kampioenschap.

clock 04:34 04 uur 34. Nog drie kandidaten voor goud in het hoogspringen: de Oekraïner Andrej Protsenko, de Zuid-Koreaan Sanghyeok Woo en olympisch kampioen Mutaz Essa Barshim. . Nog drie kandidaten voor goud in het hoogspringen: de Oekraïner Andrej Protsenko, de Zuid-Koreaan Sanghyeok Woo en olympisch kampioen Mutaz Essa Barshim.

clock 04:33 04 uur 33. Geen medaille voor Tamberi. Verrassing in het hoogspringen. Gianmarco Tamberi raakt ook bij zijn derde poging niet over 2,35 meter. De olympische kampioen valt zo net naast het podium. . Geen medaille voor Tamberi Verrassing in het hoogspringen. Gianmarco Tamberi raakt ook bij zijn derde poging niet over 2,35 meter. De olympische kampioen valt zo net naast het podium.

clock 04:30 04 uur 30. El Bakkali doet het opnieuw! El Bakkali neemt de leiding in de laatste bocht en geeft die niet meer uit handen in de laatste rechte lijn. Na een bijzonder trage race pakt de Olympische kampioen ook de wereldtitel. Lamecha Girma moet net als in Tokio vrede nemen met zilver. . El Bakkali doet het opnieuw! El Bakkali neemt de leiding in de laatste bocht en geeft die niet meer uit handen in de laatste rechte lijn. Na een bijzonder trage race pakt de Olympische kampioen ook de wereldtitel. Lamecha Girma moet net als in Tokio vrede nemen met zilver.

clock 04:29 04 uur 29. Ze komen in de laatste ronde en er kan nog 10 man wereldkampioen worden. Kris Meertens. Ze komen in de laatste ronde en er kan nog 10 man wereldkampioen worden. Kris Meertens

clock 04:26 04 uur 26. Geen afscheiding. Geen al te hoog tempo op de 3.000 meter steeple en dus zit het nog allemaal samen. Er wordt naar elkaar gekeken. . Geen afscheiding Geen al te hoog tempo op de 3.000 meter steeple en dus zit het nog allemaal samen. Er wordt naar elkaar gekeken.

clock 04:19 04 uur 19. Finale 3.000 meter steeple. Met de 3.000 meter steeple bij de mannen zijn we aan de volgende finale van de avondsessie toe. De kans lijkt groot dat we daar net als op de Spelen in Tokio een strijd krijgen tussen de Ethiopiër Lamecha Girma en de Marokkaan Soufiane El Bakkali. El Bakkali trok toen aan het langste eind, Girma wil dat ongetwijfeld niet nog eens laten gebeuren. Uiteraard zullen ook de Kenianen hun huid duur verkopen, niet in het minst titelverdediger Conseslus Kipruto. . Finale 3.000 meter steeple Met de 3.000 meter steeple bij de mannen zijn we aan de volgende finale van de avondsessie toe. De kans lijkt groot dat we daar net als op de Spelen in Tokio een strijd krijgen tussen de Ethiopiër Lamecha Girma en de Marokkaan Soufiane El Bakkali.



clock 03:53 03 uur 53. Imke Vervaet: “Het was redelijk oké, balen dat ik in baan 1 moest lopen”. Imke Vervaet: “Het was redelijk oké, balen dat ik in baan 1 moest lopen”