Cynthia Bolingo onderstreept topvorm met Belgisch record op ongebruikelijke 300 meter

De Meeting voor Mon is al een aantal jaar opgedragen aan Mon Vanden Eynde, de legendarische trainer van Belgische toppers als Ivo Van Damme, Gaston Roelants en Miel Puttemans.

Vanden Eynde, overleden in 1989, zou zeker gecharmeerd zijn geraakt door de 3.000 meter van Robin Hendrix, die indruk maakte met een persoonlijk record (7'48"72).

Cynthia Bolingo zorgde voor een Belgische record op de 300 meter. Dat stond al op haar naam (36"54), maar werd scherper gesteld tot 36"47. Ze bleef zo enkele andere Belgian Cheetahs voor. Helena Ponette liep 37"07, Paulien Couckuyt 37"56.

Op de 400 meter bij de mannen was Jonathan Borlée bij zijn terugkeer na een spierscheuring meteen de snelste in 46"33. Geen indrukwekkende chrono, maar daarvoor blies de wind te fel in het nadeel in de eerste meters.

Borlée lijkt zo aanspraak te maken op één van de twee plaatsjes bij de Belgian Tornados die nog niet zijn ingevuld voor het EK. Jonathan Sacoor bleef in Kessel-Lo op 46"72 steken. Hij ligt in balans met Christian Iguacel, maandag wordt de knoop doorgehakt.

Op de 400 meter horden zette Hanne Claes een seizoensbeste van 55"23 op de klok. Ze nadert zo tot op drie honderdsten van haar persoonlijk record en lijkt een finalekandidate op het EK.