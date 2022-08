Vuurdoop voor Kim Gevaert als toernooidirecteur Memorial: "Voor magie zorgen is het doel"

Voor magie zorgen in het stadion

“Ik heb nog meer zenuwen nu dan vroeger als atleet”

En of ze ernaar uitkijkt. Kim Gevaert telt de dagen af richting de Memorial Van Damme. “Voor magie zorgen in het stadion. Dat is ons grote doel. Mensen blij maken. Dat staat los van eventuele wereldrecords.”

Het is wennen voor Gevaert in haar nieuwe rol. Als atlete alles meegemaakt, nu moet ze het waarmaken als toernooidirecteur. “Ik voel toch wel wat spanning, ja. Als de Memorial dichterbij komt, had ik dat ook altijd. Het lijkt alsof die emoties allemaal opnieuw naar boven komen.

Maar echt lang kan ze daar niet bij stilstaan. "Er moet nog zoveel gebeuren, er is nog een pak werk en ik ben nog volop aan het leren. Als ik zie hoeveel mensen er bij onze meeting betrokken zijn…Onwaarschijnlijk.”