Memorial: Belgische records voor Julien Watrin én Cynthia Bolingo, drie beste wereldjaarprestaties

Belgische records voor Watrin en Bolingo

Julien Watrin zorgde voor het eerste hoogtepunt van de avond. De Belgian Tornado hield op de 400 meter horden lang gelijke tred met wereldkampioen Alison dos Santos en werd uiteindelijk vierde in 48"66. Daarmee stelde hij al voor de derde keer dit seizoen zijn Belgisch record scherper.

Het werkte inspirerend voor Cynthia Bolingo. Op de 400 meter finishte zij na een sterke race derde in 50"19 en daarmee dook ze tien honderdsten onder haar nationaal record van 2021. Bolingo toont zo dat ze er weer helemaal staat. Door blessureleed moest ze deze zomer nog passen voor het WK, op het EK werd ze 7e.

De andere Belgian Cheetahs kwamen in actie in een voor hen speciaal georganiseerde B-finale. Helena Ponette werd daarin tweede achter de Française Amandine Brossier. Met 51"82 zette ze bovendien een persoonlijk record neer. Ook de Belgian Tornados, op Watrin na dan, mochten aantreden in een extra 400 meter. Kevin Borlée toonde daarin nog eens zijn magistrale eindsprint en kaapte de winst weg in 45"72.



Voor eigen volk zetten nog meer Belgen een sterke prestatie neer. Zo vestigde Noor Vidts met 6,40 meter een persoonlijk record in het verspringen. Het leverde haar de zesde plaats op. Nafi Thiam deed iets beter met 6,46 meter en viel daarmee net buiten de top drie.



Elise Vanderelst spoelde haar ontgoochelende atletiekzomer vanavond een beetje door. Ze werd 11e op de 1.500 meter in 4'04"43, haar beste tijd dit seizoen. Ook Eliott Crestan had nog wat in de tank zitten. Op de afsluitende 800 meter werd hij knap vierde in 1'44"24, een verbetering van zijn persoonlijk record.