Femke Bol en Jakob Ingebrigtsen trekken EK-vorm door in Diamond League van Lausanne

De wereldkampioen schoot sterk uit de startblokken, maar zakte op het einde terug naar de 3e plaats. De kersverse kampioen van de Gemenebestspelen, de Jamaicaan Rasheed Broadbell, won in 12”99.

Voor de Amerikaan Grant Holloway was het eigenlijk het omgekeerde verhaal op de 110 meter horden.

En die extra slaap legde haar geen windeieren op de 400 meter horden in Lausanne. Na een voorzichtige 1e wedstrijdhelft stormde ze weg van de concurrentie naar een meetingrecord van 52”95.

De voorbije dagen lag de Nederlandse naar eigen zeggen elke dag 11 uur in bed om te recupereren van die unieke prestatie.

Ingebrigtsen snelt naar beste wereldjaarprestatie

In het kogelstoten ook een Amerikaan op 1, maar niet wereld- en olympisch kampioen Ryan Crouser. Zijn landgenoot Joe Kovacs overtrof Crouser met meer dan een halve meter met 22m65.

Op de 200 meter geen meetingrecord, maar wel winst voor wereldkampioen Noah Lyles in 19”56.

De Amerikaanse Hobbs profiteerde optimaal van die afwezigheden op de 100 meter door te winnen in 10”87. Shericka Jackson en Marie-Josée Ta Lou werden de nummers 2 en 3 op een miniem verschil van 1 en 2 honderdste van een seconde.

Op het koninginnennummer, de 100 meter, ontbrak Shelly-Ann Fraser-Pryce. De wereldkampioene moest in laatste instantie afmelden door hamstringproblemen en hoopt fit te geraken voor de Memorial Van Damme volgende week vrijdag.

Op de 1500 meter toonde olympisch kampioen Jakob Ingebrigtsen dat er nog jus in zijn benen zit na een pittig seizoen. De Noor scherpte zelfs de beste wereldjaarprestatie aan tot 3’29”05.

Broeders springt in binnenstad naar 5e plek

Het voorgerechtje van de Diamond League-meeting in Lausanne vond gisterenavond al plaats met het polsstokspringen.



In de binnenstad sprong de onvermijdelijke Armand Duplantis over 6,10 meter, een meetingrecord.



Onze landgenoot Ben Broeders wipte over 5,70 meter en werd zo 5e, waarmee zijn ontgoocheling van het EK enigszins is doorgespoeld.