Van Start 2 Run tot de virtuele coach van Mieke Gorissen: met deze hardloopapps word je een betere loper

Dé perfecte hardloopapp bestaat natuurlijk niet, want iedere loper heeft andere wensen. Wil je je activiteiten delen met je vrienden, wat gezonder gaan leven of voor een razendsnelle marathon trainen? Kies de app die het best aan jouw behoeften beantwoordt.



De meeste apps zijn gratis, maar hebben vaak betalende abonnementsformules die de gebruiker meer mogelijkheden bieden. Je begint best met de gratis versie en beslist dan later of je de betalende functies het geld waard vindt.



Doorgaans volstaat het om met je smartphone op pad te gaan, voor sommige apps heb je dan weer een sporthorloge of activity tracker nodig (genre Garmin of Polar).