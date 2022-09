Armand "Mondo" Duplantis openhartig: "Ik wil alles meermaals winnen"

"Als je het goed doet, voelt het als zweven"

Armand "Mondo" Duplantis won al alles wat er te winnen viel in het polsstokspringen. Zo werd de Zweed verleden jaar olympisch kampioen in Tokio, dit jaar Europees kampioen in München en wereldkampioen in Eugene met een verbluffend wereldrecord erbovenop van 6,21 meter.

22 jaar is Duplantis nog maar, maar hij is nu al een fenomeen.



"Ik heb eigenlijk alles gewonnen wat er te winnen is", vertelt Mundo Duplantis. "Ik wil alles niet één keer winnen. Ik wil het meermaals winnen. Ik wil een lange carrière. Dit is nog maar het begin."



Hij beschrijft wat polsstokspringen met hem doet. "Ik denk zelfs dat vreugde niet het juiste woord is. Je krijgt zoveel opwinding en adrenaline."



"Je bent echt aan het zweven. Het voelt zelfs niet als het echte leven. Je bent even weg van de wereld terwijl je neerkomt. Zo was het elke keer dat ik het wereldrecord brak."

"Als je het goed doet, voelt het als vliegen."