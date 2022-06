Mieke Gorissen vindt nieuwe elan onder nieuwe coach: "Ik ga nu vol voor het WK"

Ambitieus, maar nuchter

"Mijn grote doel is het WK in Eugene in juli. Ik wil daar uiteraard zo snel mogelijk lopen, maar voor mij gaat het ook om de beleving. Ik ben dankbaar dat ik die kans krijg. Ik ben nu bijna 40 en ik zou het dom vinden om die kans niet te grijpen", vertelt Mieke Gorissen aan Sporza. "De carrosserie is niet meer als in mijn twintiger jaren. Maar langs de andere kant: mijn lichaam heeft marge, ik train nog niet zo heel lang voluit." Er zit dus nog rek op, het kan nog sneller. Haar persoonlijk record staat op 2u28'31", gelopen in Enschede. Zit ze zelf met een tijd in haar hoofd? En wil ze die ambitie uitspreken of liever niet? "Ik zou mezelf te zeer voor het blok zetten als ik concrete ambities ga uitspreken. Ik ga wel zeggen dat ik mijn stinkende best zal doen. Maar een tijd, een plaats uitspreken? Dat doe ik niet."

"Ik wil zo onbevangen mogelijk lopen. Ik voel me niet goed als er verwachtingen zijn die ik niet ga kunnen inlossen. Ik wil langs mijn kant alles in de strijd gooien om de beste versie van mezelf te zijn. Maar ik wil ook voelen dat het een haalbare kaart is." Ambitieus maar nuchter. Gorissen ten voeten uit. Dan maar even aankloppen bij haar nieuwe coach, Christophe Roosen. "Ik ben er vrij zeker van dat er nog marge zit op haar prestaties", klinkt het. "Dat wil zeggen dat haar marathontijd nog scherper kan. Eén of twee minuten sneller, dat moet kunnen. Je kan niet zeggen dat ze in Enschede met tonnen ervaring aan de start stond." Of ze ooit in de buurt komt van het Belgische record van Marleen Renders (2u23'05")? "Dat weet ik niet. Ik wil haar ook die druk niet opleggen als coach."

Moeilijke maanden

Druk, het woord is eruit. Mieke Gorissen geeft toe dat het voor haar niet altijd makkelijk is om met druk of stress om te gaan. Na Tokio ging ze door een moeilijke periode. "Lopen is voor mij een hobby, die weliswaar een bepaalde proportie aangenomen heeft. Maar het moet mijn uitlaatklep blijven. Als ik bij dat lopen ook nog eens druk ervaar, dan loopt het mis." "Ik trek me alles ook veel te hard aan. Ik gebruik het lopen om de stress van bijvoorbeeld mijn werk weg te werken. Dat kan niet meer wanneer het lopen zelf ook voor stress zorgt."

In de nasleep van de zomer zat het echt niet goed. Ik was mijn goesting om te lopen kwijt.

Gorissen was het plezier in haar sport aan het verliezen. "Door een combinatie van factoren waar ik met opzet vaag over blijf, lukte het niet meer om ontspannen te lopen. In de nasleep van de zomer zat het echt niet goed. Ik was mijn goesting om te lopen kwijt en dat wilde ik niet. De samenwerking met mijn vorige trainer is dan stopgezet."





Maar nu voelt ze zich opnieuw goed. Daar heeft de trainerswissel veel mee te maken. "Ik ben opnieuw veel rustiger. Christophe volgt me van heel nabij op. Niet alleen het cijfermatige telt, maar ook het gevoelsmatige is belangrijk. Hoe ik me als mens voel. Niet alleen "Mieke de loper" telt. Ik loop graag, maar ik ben niet alleen loper."



Christophe Roosen: "Mieke zoekt vooral naar vertrouwen. We voelen elkaar al langer heel goed aan. Iemand trainen is op zich niet zo heel moeilijk, maar die vertrouwensband opbouwen om richting een topsportprestatie te gaan. Daar kruipt wat aanvoelen in en ook veel meer tijd."