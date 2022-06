Drie keer raak voor Julien Watrin: zege, persoonlijk record en EK-limiet op 400 meter horden

"Als ik zie met welke tijd ik hier kan openen, mag ik van die WK-limiet een doel maken. Ik heb nog een kleine vier weken." De tijd die Julien Watrin dan moet opmeten, is 48"90. De Belg moet dus nog ruim een halve second verbeteren als hij een vliegticket naar Eugene wil boeken.

Een hamstringblessure gooide roet in het eten in de voorbereiding. "Dat ik in die omstandigheden al zo hard kan lopen, is echt veelbelovend. Ik liep nog heel defensief. Als ik er volgende keer van bij de start in durf te vliegen, zal het meteen harder gaan."

"Dit is een binnenkomer waar ik alleen maar blij mee kan zijn", vertelde Watrin na afloop. "Er stond een heel felle wind en ik had bovendien best veel stress voor mijn eerste horderace van het seizoen."

Ook Michael Obasuyi kwam in actie in Hengelo.

Obasuyi klokt beste chrono, Broeders pakt podiumplek

Op de FBK Games in Hengelo kwamen naast Watrin nog een handvol Belgen in actie. Michael Obasuyi klokte met 13"63 zijn beste chrono van het seizoen op de 110 meter horden. Door de regen, vermoedt de 22-jarige atleet dat die tijd nog scherper kan.

Polsstokspringer Ben Broeders evenaarde dan weer zijn seizoensbeste poging van 5m60. Goed voor een bronzen plak in Nederland, al moest de Leuvenaar zijn wedstrijd vroegtijdig stopzetten door krampen in de kuiten. "Die spelen me vaak parten, zeker als het koud en nat is zoals vandaag", liet hij weten. Armand Duplantis - wie anders? - won het event in een wereldjaarprestatie van 6m01.

Tot slot had ook Paulien Couckuyt last van de nattigheid. Op de 400 meter horden, liep ze een teleurstellende tijd van 56"90. Couckuyt moet zich geen zorgen maken over EK- en WK-limieten, want ze is al geplaatst. "Gevoelsmatig was dit mijn beste wedstrijd van het seizoen", zei ze achteraf. "Alleen maakte die wind het bijna onmogelijk om het passenritme te doen kloppen."