Anouk Vetter en Damian Warner imponeren op prestigieuze meerkamp in Götzis

Vetter was afgelopen zomer in Tokio de dichtste uitdager van Thiam op de zevenkamp. Die zilveren medaille op de Spelen was hoegenaamd geen toevalstreffer, zo bewees ze zaterdag op de meerkamp in Götzis, de meeste prestigieuze meerkamp van het jaar.

Vetter stelde haar Nederlandse record bij naar 6 693 punten, een beste wereldjaarprestatie. Vetter haalde het ruim voor de Poolse Adrianna Sulek (6 429) en de Duitse Vanessa Grimm (6 323). De Britse regerende wereldkampioene Katarina Johnson-Thompson maakte geen indruk. Ze werd zevende met 6 174 punten.

Bij de mannen stond er geen maat op Warner, die 8 797 punten totaliseerde. De Grenadaan Lindon Victor was tweede met 8 447 punten, de Zwitser Simon Ehammer derde met 8 377 punten.

De 22-jarige Ehammer is de coming man van de tienkamp en maakte in Götzis vooral indruk in het verspringen, waar hij met 8m45 de verste sprong ooit in een tienkamp liet optekenen. Opvallend: met die sprong zou hij goud hebben gepakt in de olympische finale van het verspringen.