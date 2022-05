Femke Bol imponeert met wereldrecord op ongebruikelijke 300 meter horden

Femke Bol blinkt uit op de 400 meter (horden) en won op de Spelen van Tokio brons op die hordenafstand.

Maar de Nederlandse is van vele markten thuis. Op de meeting in Ostrava (Tsjechië) was Bol vanavond een kanonskogel op de 300 meter horden.

Het record was in handen van de Tsjechische Zuzana Hejnova, maar haar 38"16 werd weggeblazen.

Bol liep als een komeet naar 36"86.

In het hoogspringen bleef Thomas Carmoy steken op een achtste plaats en 2m15. Zijn persoonlijk record bedraagt 2m27.

Over zijn selectie voor het WK in Eugene in juli moet Carmoy zich weinig zorgen maken. Hij is 22e op de wereldranking, terwijl de beste 32 naar het WK mogen.

De winst ging naar de Italiaanse olympische kampioen Gianmarco Tamberi met 2m30.