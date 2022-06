Olympisch kampioene McLaughlin loopt in 1e seizoensrace meteen 3e tijd ooit op 400m horden

Sydney McLaughlin schreef vorige zomer al haar naam in de geschiedenisboeken door in een wereldrecord (51"46) naar het olympisch goud te lopen op de 400 meter horden in Tokio. In diezelfde race liep haar landgenote Dalilah Muhammad de 2e tijd in de geschiedenis.



Zondag liep McLaughlin, die begin vorige maand in het huwelijksbootje stapte met American Football-speler Andre Levrone, op een meeting in Nashville haar eerste race van het seizoen en daarin etaleerde ze al meteen een vroege WK-vorm.



McLaughlin won de race in 51"61, de 3e chrono in de geschiedenis op de 400 meter horden. Volgens de Zwitser Laurent Meuwly, de coach van de Nederlandse topatlete Femke Bol (de bronzen medaille van Tokio), zal de tijd van McLaughlin evenwel niet in de tabellen blijven staan.



Meuwly merkte op Twitter op dat de 5e en 6e horde niet op de juiste plek stonden. "Je ziet dat ze van 14 naar 16 en naar 13 stappen ging. Geen beste wereldjaarprestatie dus, maar er zit wel nog wat aan te komen", schreef de Zwitser. "Als de hordes op hun plaats gestaan hadden, was het een wereldrecord geweest.