Fraser-Pryce, die niet aan stoppen denkt, daagt Duplantis uit: "Volgend jaar lopen we op Memorial tegen elkaar"

Honderd procent in vorm voelt Fraser-Pryce zich niet. "Mijn hamstring speelt een beetje op", vertelde ze. "Ik heb overwogen om mijn seizoen vroegtijdig af te breken, maar uit scans is gebleken dat het niet ernstig was. Ik ben optimistisch dat ik vrijdag goed kan presteren."

De Jamaicaanse regerende wereldkampioene is inmiddels 35, maar droomt nog altijd van het wereldrecord van Florence Griffith-Joyner, dat 10"49 bedraagt. Fraser-Pryce heeft een persoonlijk record van 10"60. "Dit seizoen was ik heel constant en liep ik altijd in die 10"60", stelt ze vast.

"Dan is het ook mogelijk om eens in de 10"50 te lopen en eens je daar geraakt, is alles mogelijk. Hoelang ik nog doorga? Die vraag krijg ik vaak. Ik weet het niet, maar als ik me goed voel en het leuk vind, zie ik geen reden om te stoppen. Ik droom van de Spelen in Parijs."

Meetingdirecteur Kim Gevaert vroeg aan de Jamaicaanse in welk opzicht ze veranderd is sinds de twee tegen elkaar liepen. "Toen was ik heel onzeker", antwoordde Fraser-Pryce. "Nu ben ik meer ontspannen en geniet ik meer. Als je relaxed bent, loop je veel harder, dat is een van de grootste lessen die ik geleerd heb."