Thiam legt de lat lager: geen hoogspringen, maar verspringen op Memorial

Nafi Thiam wou zich op de Memorial Van Damme meten met de beste hoogspringsters. Ze zou het onder andere opnemen tegen het volledige WK-podium.

Maar de tweevoudige olympische- en wereldkampioene moet op de valreep het geweer van schouder veranderen. Ze zal niet hoogspringen, maar wel verspringen.

"Op het EK in München heb ik mijn teen bezeerd en die is daarna ontstoken geraakt", vertelde Thiam donderdag op een persconferentie. "De blessure is niet ernstig, maar wel vervelend."

"Daarom heb ik beslist om het verspringen te doen in plaats van het hoogspringen. Die teen vraagt wat tijd en met hoogspringen riskeer ik ze opnieuw te bezeren. Bij verspringen heb ik geen last."

In het verspringen komt Thiam tegen haar collega-zevenkampster Noor Vidts uit. "Dat zullen de fans wel leuk vinden denk ik", besloot ze.