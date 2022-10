Hans Van Alphen verrast door coachwissel Thiam: "Maar betekent dat ze nog ambitie heeft"

"Dat nieuws sloeg in als een bom", gaf ex-meerkamper Hans Van Alphen, de nummer van 4 van de Olympische Spelen in Londen 2012, toe in De Ochtend. In haar post op Instagram laat de 28-jarige Thiam een beetje in het midden waarom ze de samenwerking beëindigt. Ze spreekt zelf dat ze gaat voor een andere trainingsomgeving. Wat denkt Van Alphen? "Ik kan 2 redenen naar voren brengen. Enerzijds kan het zijn dat je na 14 jaar een beetje op elkaar bent uitgekeken, dat je eens een nieuwe wind wil. Maar anderzijds, en dat is misschien juister: Roger is 75, misschien gaat zijn gezondheid een klein beetje achteruit." "Misschien maakt het dat wat moeilijker: de vele reizen, vaak in het buitenland, de jetlags... Ik kan me voorstellen, maar dat weet ik niet 100 procent zeker, dat dat ook wel meespeelt." "De beslissing ligt uiteindelijk bij Nafi. En dat wil zeggen dat ze toch nog wel ambitie heeft. Wat logisch is met Olympische Spelen die - in sporttermen - toch voor de deur staan."

Roger is 75. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat de gezondheid in deze beslissing ergens zal meespelen

Na 14 jaar - de helft van haar leven - een nieuw trainersavontuur aangaan, dat wordt zeker en vast wennen. "Die trainen heel veel uren samen. Ik denk dat je bijna niemand in je leven zoveel zal zien als je coach, als je op een bepaald moment in je carrière zit." "Dat dat nu plots gaat veranderen, zal toch een hele impact hebben", weet Van Alphen. Thiam klaagde de voorbije jaren al eens vaker dat soms de fysieke en mentale belasting van haar sport haar dwars zat. Kan dat de reden zijn voor iets nieuws nu? "Dat kan en is uiteraard helemaal niets vreemds." "Dat zie je best wel vaak. Je doet bijvoorbeeld honderden hoogspringtrainingen. Op den duur heb je alle technische tips wel gehoord. Dat komt dan ook minder binnen." Van Alphen spreekt met ervaring: "Ik vond het vroeger fijn om een andere coach eens één of twee keer te zien. Ook al zegt hij in se hetzelfde, maar dan met andere woorden. Dan komt dat plots wel weer binnen en kan je daar wel iets mee." "Daarvoor alleen al is het interessant om eens ergens anders te gaan, zonder dat je daarom hoeft te wisselen van coach." "Daarom vermoed ik dat de gezondheid van Roger ergens zal meespelen." (lees voort onder foto)

"Broer van Thomas Van Der Plaetsen of anders Frankrijk of Amerika?"

Een nieuwe coach zal haar nieuwe uitdagingen moeten bezorgen. "Maar dat is niet evident", beschouwt Van Alphen. Nafi Thiam heeft immers alles al gewonnen: 2 olympische titels, 2 wereldtitels en 4 Europese titels.



"Wat moet je als nieuwe coach met iemand die alles al gewonnen heeft? Het enige wat ze nog niet heeft, is een Europees record en een wereldrecord. Het Europees record lijkt me zeker haalbaar, het wereldrecord is nog bijna 300 punten meer. Dat is gigantisch, ik denk dat dat moeilijk is."





"Sowieso denkt ze aan die uitdaging, want als je geen uitdaging meer hebt als atleet, is het tijd om te stoppen."



Van Alphen kent het wereldje nog wel een beetje. Heeft hij een idee wie Lespagnard zal opvolgen als coach van Thiam? "Neen. De keuze is sowieso vrij beperkt. In België is mijn eerste idee Michael Van Der Plaetsen, de broer van Thomas (meerkamper, red). Het management van Nafi is ook half Van Der Plaetsen. Die link is er al ergens."

"En anders zal ze snel naar het buitenland moeten kijken: maar is dat dan Frankrijk of Amerika? Dat lijken mij de twee meest voor de hand liggende opties. Maar het is echt gissen. Ik heb geen idee."