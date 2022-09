Anna Koulberg (18), dochter van volleybalkoppel: "Zou cool zijn om met Yellow Tigers de Spelen te halen"

Anna Koulberg, dochter van volleybalkoppel en groot volleybaltalent

Als dochter van een echt volleybalkoppel - haar vader is Sacha Koulberg, huidige coach van Brabo Antwerp, en haar moeder is Anja Duyck, jarenlang een van de beste Belgische speelsters - leek Koulberg voorbestemd voor het volleybal.

"Volleybal is pas serieus geworden op mijn 14e. We deden mee aan een achtlandentoernooi en ik werd verkozen tot beste middenspeelster. Sindsdien is mijn ambitie sterk gegroeid", vertelt de guitige Koulberg in Sportweekend.



Koulberg droomt van hoge doelen met de Yellow Tigers. "De Yellow Tigers hebben de Olympische Spelen nog nooit gehaald. Ik ben me ervan bewust dat dat geen eenvoudige opdracht is, maar ik zou het echt cool vinden om op de Spelen te staan. Het zou fijn zijn om de eerste generatie te zijn die daarin slaagt."



Koulberg heeft een energieke stijl. "Ik krijg wel vaker te horen dat mijn energie en enthousiasme mijn grootste kwaliteiten zijn op het veld. Mijn coach heeft me gezegd dat we soms niet te veel moeten nadenken en gewoon moeten doen. Dat is ook een goeie omschrijving van hoe ik een beetje ben: een beetje Yolo."