Loodzware loting voor Menen in Champions League, Roeselare loot Civitanova en Tours

Landskampioen Roeselare speelt in groep C tegen Civitanova uit Italië, Champions League-winnaar in 2002 en 2019, tegen Tours uit Frankrijk, winnaar in 2005, en tegen een team uit de derde voorronde.

Menen kreeg in groep D met het Poolse Kedzeirzyn-Kozle en het Italiaanse Trentino de twee finalisten van de voorbije twee seizoenen toebedeeld. Eind mei won Kedzeirzyn-Kozle de Champions League door Trentino met 25-22, 25-20 en 32-30 te verslaan.

Een jaar eerder speelden dezelfde teams ook al de finale. Ook toen waren de Polen de betere van Trentino: 25-22, 25-22, 20-25, 28-26.

Trentino won de Champions League zelf in 2009, 2010 en 2011. Het Tsjechische Karlovasrko is de minst gerenommeerde tegenstander voor Menen.

De vijf groepswinnaars plaatsen zich voor de kwartfinales. De runners-up en de beste derde spelen barragewedstrijden om een plaats bij de laatste acht.

Gent speelt in de CEV Cup tegen Arkas Izmir uit Turkije in de 1/16e finales. Maaseik kent in diezelfde ronde zijn tegenstander nog niet.

In de Challenge Cup neemt Aalst het in de 1/16e finale op tegen Kfar Saba uit Israël of Amstetten uit Oostenrijk.