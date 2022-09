Frankrijk-Spanje is EK-finale: Fransen nekken onmondig Polen, Spanjaarden kloppen gastland Duitsland

Frankrijk verplettert Polen

De Fransen behaalden in 2013 in de Sloveense hoofdstad Ljubljana voor het laatst de eindronde op een EK. In de finale versloeg het toen Litouwen met 80-66. Negen jaar later maakt het opnieuw kans om de gouden medaille binnen te rijven.

Aan de rust stond het al 34-18 in het krijt, maar daarna haalde Frankrijk helemaal de pletwals boven. Het maakte er een 95-54-zege van. Bij Frankrijk stond er met Rudy Gobert, Moustapha Fall en Evan Fournier heel wat weelde op het parket, maar het was Guerschon Yabusele die zich het meest in de kijker speelde. De 26-jarige forward was met 22 punten de meest productieve Fransman.

Bekijk de hoogtepunten uit Polen-Frankrijk

Wereldkampioen Spanje houdt gastland uit finale

Spanje, wereldkampioen in 2019, maar in volle wederopbouw, kon rekenen op Lorenzo Brown, speciaal voor dit toernooi genaturaliseerd. Met zijn 29 punten drukte hij de Duitse finalehoop de kop in.



De Duitsers stonden in het 4e quarter nochtans 77-70 voor, maar de 14.000 dolenthousiaste fans in Berlijn en de 30 punten van point guard Dennis Schröder konden een ommekeer niet tegenhouden. Uitgekookt verhinderde Spanje een nieuwe Duitse finale, 17 jaar na de laatste, toen Dirk Nowitzki nog meedeed.



Spanje is drievoudig Europees kampioen (2009, 2011 en 2015) en regerend wereldkampioen, maar toch zijn 8 van de 12 spelers debutant op een groot toernooi. De Italiaanse coach Sergio Scariolo zorgt dus wel voor een heuse stunt. Op basis van zijn toernooi verdiende Duitsland nochtans de finale.



Spanje, dat in de groepsfase verloor van de Belgian Lions, is een 10e keer EK-finalist. In 2011 speelden Frankrijk en Spanje ook de EK-eindstrijd, het Spanje van Pau Gasol hield toen het Frankrijk van Tony Parker van een eerste internationale titel.