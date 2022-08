Volleybalclub Roeselare: "Corona was erg, maar deze crisis is zo mogelijk nog erger"

De energieprijzen zijn de voorbije maanden hand over hand toegenomen en het einde van de crisis is nog niet in zicht. Ook in de sportwereld beginnen ze te beven telkens als er een nieuwe energiefactuur in de bus komt. Bij volleybalclub Roeselare hopen ze dat ook de spelers zelf hun duit in het zakje doen, al vrezen ze voor het voortbestaan van sommige collega's.