Ons voetbal bibbert voor torenhoge energiekosten: “Het wordt hallucinant als de veldverwarming aan moet”

Misschien was het u al opgevallen tijdens een passage op de E40 of E17. De befaamde stadionverlichting van de Ghelamco Arena brandt minder vaak. Tegenwoordig gaan de duizenden LED-lampjes later aan en vroeger uit.

De reden? Ook bij KAA Gent swingen de energiekosten de pan uit. Het voorbije boekjaar stegen die met 160%.

“En het ergste moet nog komen”, waarschuwt directeur organisatie Dirk Piens. “We kijken angstig naar de stijgende prijzen. Het is een situatie die we dagelijks opvolgen, want de gevolgen kunnen groot zijn.”

Uit een rondvraag bij meerdere eersteklassers blijkt dat de Buffalo’s zich zeker niet als enige zorgen maken. Veel clubs moeten bepaalde budgetten herschikken door de onvoorziene meerkost.

“Dit kan ons op termijn een extra transfer kosten”, klinkt het bij een clubbestuurder.

Bij KV Kortrijk voelen ze de effecten eveneens. “Zeker omdat we een club zijn die zich met eigen middelen staande moet houden”, vertelt COO Jelle Brulez. “Dan is de energiekost een factor die een significante impact heeft op onze werking.” “Volgens onze prognose zal de totale energiekost 2,5 keer hoger zijn… Dat gaat toch om serieuze bedragen. Zeker omdat we eerder al de coronacrisis moesten compenseren. Het is niet evident om steeds antwoorden te blijven vinden.”

Zonnepanelen

Om niet helemaal verrast te worden door de toekomstige factuur nemen veel ploegen al maatregelen om het verbruik te drukken. Anderen zetten al een tijdje in op duurzame energie.

“Wij zijn heel tevreden dat er op het dak van de Ghelamco Arena toch al 1.150 zonnepanelen liggen”, grijnst Piens. “En met chips onder de grasmat kunnen we het waterverbruik beperken. Ook zaken zoals de airco en verlichting willen we slimmer gebruiken.”

Zaken zoals de airco en verlichting willen we slimmer gebruiken. Dirk Piens, directeur organisatie KAA Gent

Natuurlijk heeft niet elke club een hypermodern stadion zoals dat van KAA Gent. Het Dudenpark van Union mag nog zo charmant zijn, energie-efficiënt is het allerminst.

“Het voordeel is wel dat er in een ouder stadion minder open ruimtes zijn”, aldus CEO Philippe Bormans. "Bovendien zijn we al even bezig met een duurzaam energieverhaal. Sinds het voorjaar gebruiken we LED-verlichting rond het veld. (lacht) En op ons klein stukje dak gaan we zonnepanelen plaatsen.”

In Kortrijk was dat geen optie, want “onze huidige structuren kunnen de panelen niet dragen”.



Het weinig energie-efficiënte Dudenpark van Union.

Stoken in open lucht

Bijna alle clubs delen overigens één grote vrees: dat er een strenge winter aankomt en de veldverwarming aan moet. “Dat is de grootste energiekost”, verzekert Bormans. “Het wordt hallucinant als die straks ingezet moet worden, want bij 99% van de clubs werkt de verwarming op gas. Dat is stoken in open lucht, hé. Een waanzinnig dure operatie aan de huidige prijzen.”



We moeten nu al collectief nadenken hoe we het kunnen aanpakken komende winter. Philippe Bormans, CEO Union