Ook amateurclubs met handen in het haar door energieprijzen: "Dit bedreigt ons voortbestaan"

Bij Zwarte Leeuw kunnen ze niet anders dan die meerkost deels doorrekenen aan de leden. "We hebben een lichte verhoging van het lidgeld moeten doorvoeren. Al zal zelfs dat niet volstaan. We zullen creatief moeten zijn."

"Dit is een enorme bedreiging voor ons", begint hij. "Zeker omdat wij met een verouderde accommodatie zitten. Onze maandelijkse factuur voor gas en elektriciteit bedraagt 4.155 euro. Inclusief de kosten voor onze machinerie overstijgt dat 5.000 euro. Een kost die minstens verdubbeld is en 25% van ons budget inneemt."

Seysmans probeert daarom spelers en trainers - in zoverre dat kan - te sensibiliseren. "Vragen om sneller te douchen hebben we tot dusver nog niet gedaan, maar we moeten wel in de gaten houden dat er rationeel met energie omgesprongen wordt."

"We vragen ook al jaren om het licht in de gang uit te doen. Maar ja, zelfs na 25 keer herhalen, brandt het meestal toch nog."

Voor Zwarte Leeuw is investeren in duurzame energie evenmin een optie door de oude faciliteiten. "Alle huidige investeringen die we nog moeten doen, zijn kosten op het sterfhuis. We hopen dat een gesprek met de gemeente over nieuwe accommodatie iets oplevert."