Union zal Europees in Leuven spelen, want in Brussel vindt het geen alternatief

Met Anderlecht was er daarom een akkoord gesloten om in de volgende voorronde van de Champions League in het Lotto Park te mogen spelen. Alleen kwam het nooit tot die wedstrijd. Union verloor de terugmatch tegen de Rangers met 3-0.

Niet op loting gewacht

In een interview met De Standaard vertelde CEO Philippe Bormans tien dagen geleden dat zijn club de loting van de Europa League zou afwachten om de knoop door te hakken waar het zijn Europese groepsmatchen zou spelen. Aantrekkelijke tegenstanders in de groep kon het verschil maken.

"We weten nog niet waar we de groepsfase gaan spelen. Liefst in Brussel, maar het Koning Boudewijnstadion wordt pas interessant vanaf 20 à 25.000 toeschouwers. Of dat haalbaar is in de Europa League, zal van de tegenstanders afhangen."



Vrijdag wordt geloot voor de groepsfase van de Europa League. Union heeft daar uiteindelijk toch niet op gewacht. De keuze is op Leuven gevallen.

De piste om in het Koning Boudewijnstadion te spelen is door Union onderzocht, maar als te hobbelig bevonden. Het stadion aan de Heizel is zoals iedereen weet verouderd en bij Union weten ze beter dan waar ook wat voor organisatorische uitdagingen een oud stadion met zich meebrengt.

Daarom is gekozen voor een kant-en-klaarstadion in Leuven.

Ook Anderlecht bezit zo een stadion, maar bij paars-wit gaan ze er vanuit dat ze donderdag zelf Europees voetbal afdwingen. De matchen in de Europa League en de Conference League worden op dezelfde dagen gespeeld.

Voor paars-wit zelf duidelijkheid heeft over een Europese campagne kon het geen afspraken maken met een andere club, klinkt het daar.

Union heeft daar niet op gewacht.