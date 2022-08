KV Kortrijk waagt de gok en plukt Lamkel Zé weg bij Antwerp

De fratsen van Lamkel Zé zijn ondertussen beter bekend in België dan zijn (vaak fraaie) doelpunten. Daarom dat het verrassend is dat KV Kortrijk Lamkel Zé een nieuwe kans geeft. Hij krijgt er een contract voor 3 seizoenen.

Antwerp haalde hem in de zomer van 2018 binnen. Niemand die bij de Great Old ooit twijfelde aan zijn talent, maar na 3,5 seizoenen en vele incidenten later was zijn krediet gereduceerd tot nul.

Kapitaalvernietiging en het mogelijk versterken van een andere Belgische club neemt Paul Gheysens er uiteindelijk dan maar bij. Veelzeggend.

KV Kortrijk heeft sportieve redenen om Zé binnen te halen. In een levensbelangrijk seizoen (met drie degradanten) heeft KVK na vijf wedstrijden 4 op 15 en kon het nog maar drie keer scoren. Een kwaliteitsinjectie is welgekomen.

Daarvoor waagt KVK een (berekende?) gok. Over het transferbedrag is niet gecommuniceerd, maar er moet niet aan getwijfeld worden dat die een stuk lager ligt dan wat Lamkel Zé als voetballer intrinsiek waard is.

Dé vraag voor de komende weken en maanden is hoe de Kameroener zich zal gedragen in Kortrijk. Verandering van omgeving doet een mens soms goed. En ook ouder worden kan voor rust in het hoofd zorgen. Volgende maand wordt Lamkel Zé 26 jaar.