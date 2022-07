Noodkreet én eisenpakket van AA Gent na 2 niet-gefloten penalty's: "Want genoeg is genoeg"

De rol van de scheidsrechters afgelopen seizoen lag AA Gent duidelijk nog op de maag bij de start van het seizoen. Nu de club in de openingsmatch 2 strafschoppen werd onthouden, kruipen ze in Gent in hun pen voor een smeekbede richting Peter Bossaert, de CEO van de voetbalbond.

"Hij is de hoofdverantwoordelijke, want hij is de architect van het Professional Refereeing Board. Het gesprek dat we in het tussenseizoen met hem hadden, leverde blijkbaar niets op."

"De clubs, verenigd in de Pro League, hebben geen enkele zeggenschap in de leiding van de arbitrage", lezen we in de Gentse noodkreet. "Ze betalen wel bondstaksen (6% per verkocht ticket) en dus hebben alle clubs én hun supporters recht op een correcte wedstrijdleiding."