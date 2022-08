Na de "ongeziene" 3-0 tegen de Faeröer: "Volleybal gaat helaas het voetbal achterna"

België was na iets meer dan een uur spelen al klaar met de Faeröer. "Normaal duurt een match die op 3-0 eindigt toch anderhalf uur", weet Marc Willems. "Maar als je in de 1e en de 3e set respectievelijk maar 7 en 9 punten maakt, dan gaat het heel snel natuurlijk. Ik denk niet dat ik al een match zag die zo rap afgelopen was."

Vroeger bestond er een apart toernooi voor "de kleintjes" als de Faeröer, Luxemburg, San Marino, … . Daarin speelden zij onderling voor een ticket of voor promotie. Maar dat systeem is veranderd.

"Ik vrees door het kwalijke voorbeeld van het voetbal, waar al die landen ook meedoen in "gewone" kwalificaties. Maar in het voetbal zou de Faeröer nog met elf voor de goal kunnen gaan liggen en kan winnen toch nog moeilijk worden. In het volleybal is dat anders, daar wint de beste ploeg altijd."

"Maar de federatie gaat het voetbal dus achterna, met een EK nu ook met 24 landen, een ontwikkeling die ik niet toejuich. Zo’n match als gisteren heeft voor niemand zin, en vind ik economisch en ecologisch onverantwoord."