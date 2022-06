Aanvoerder Sam Deroo mist komende EK-kwalificatiewedstrijden met de Red Dragons door operatie

Deroo, die geen deel uitmaakte van de selectie van de Red Dragons voor de Golden League volleybal, sukkelt al een tijdje met een blessure.

"Hij heeft de laatste maanden hard gewerkt om klaar te zijn voor de EK-kwalificatiewedstrijden, maar jammer genoeg is beslist na overleg met de medische en technisch staf van de Red Dragons dat er geen andere optie is dan een bijkomende ingreep", lezen we op de website van Volley Vlaanderen.

"Onze aanvoerder zal dus niet beschikbaar zijn voor het tweede deel van het programma van de Red Dragons deze zomer."

De Belgische volleybalmannen nemen het in de EK-kwalificaties op tegen Estland, Israel en de Faeröer eilanden. De wedstrijden worden gespeeld in augustus, de groepswinnaars zijn rechtstreeks geplaatst voor het EK van 2023.