Red Dragons rekenen in recordtempo af met de Faeröer in eerste EK-kwalificatieopdracht

Tomas Rousseaux kon achteraf uiteraard niet te veel conclusies trekken na de eenvoudige zege van de Dragons. "Ik heb nog niet veel wedstrijden tegen tegenstanders van dit niveau gespeeld", was zijn eerste reactie.



"Toch zijn dat geen gemakkelijke matchen want er wordt gewoon verwacht dat je het snel afmaakt. Je kan in zo'n matchen meer mis dan goed doen. Het was heel belangrijk om gefocust te blijven, want kwalificatie kan van 1 punt afhangen."

Met zijn 28 lentes is Rousseaux de oudste op het blad bij de Belgen. Nu moeten de Dragons naar Estland. "Een moeilijke taak, maar ik voel veel energie. We gaan naar ginder met een positieve naïviteit."