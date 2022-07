Yellow Tigers grijpen naast Nations League na verlies tegen Kroatië

De Yellow Tigers waren onlangs 15e geëindigd in de Nations League en degradeerden zo naar de Challenger Cup. Daar kon België zich opnieuw proberen te kwalificeren voor de Nations League, maar dan moest het toernooi wel gewonnen worden.



Na winst tegen Tsjechië en Colombia mochten de Belgische vrouwen het in de finale opnemen tegen Kroatië, met als inzet het felbegeerde ticket voor de Nations League.



Maar het schip van de Yellow Tigers strandde jammer genoeg in het zicht van de haven. Kroatië won zondagavond met de steun van het eigen publiek met 3-1 (25-20, 21-25, 25-22, 25-21) en mag zich zo opmaken voor de Nations League.



Britt Herbots was met 23 punten de topscorer van de Belgen. Marlies Janssens (11), Nathalie Lemmens (6), Jodie Guilliams (6). Manon Stragier (5), Pauline Martin (2), Jutta Van De Vyver (2) en Silke Van Avermaet (1) scoorden ook.