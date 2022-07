Yellow Tigers staan op één match van terugkeer naar de Nations League

De Yellow Tigers hadden begin deze maand de degradatie uit de Nations League (waar de beste 16 landen het tegen elkaar opnemen) net niet kunnen vermijden. Via de Challenger Cup kunnen ze alsnog een plaatsje bemachtigen voor het prestigieuze toernooi.

Na hun triomf tegen Tsjechië klopten de Yellow Tigers Colombia in de halve finale. De eerst set ging nog naar de Colombiaanse vrouwen met 25-21, maar daarna trok de ploeg van bondscoach Gert Vande Broek het laken naar zich toe: 25-20, 25-21 en 25-16. Britt Herbots was de uitblinker met 34 punten.

In de finale nemen de Belgen het morgen op tegen gastland Kroatië of Puerto Rico. De winnaar krijgt een plekje in de Nations League in 2023.