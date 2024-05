Staat Thibaut Courtois straks in doel tijdens de CL-finale? Ancelotti: "Ik beslis een week voor de finale"

"Ook Kepa willen we nog speelminuten geven, al is dat niet makkelijk met nog zo weinig matchen. Ik beslis een week voor de finale", aldus Ancelotti.

Op de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen Alaves bracht Real Madrid -coach Carlo Ancelotti de "keeperskwestie" al eens ter sprake. "Loenin heeft een fantastisch seizoen gehad en Thibaut Courtois is, als hij op niveau is, de beste keeper ter wereld", zei de 64-jarige Italiaan.

Tijdens de lange afwezigheid van Courtois nam Andrij Loenin de honneurs waar onder de lat bij de Madrilenen.



Ook in de halve finales van het kampioenenbal tegen Bayern München kreeg de Oekraïner de voorkeur op onze landgenoot, die wel weer op de bank zat.



Hij trainde nog maar net opnieuw mee, nadat hij in augustus vorig jaar de kruisbanden in zijn knie gescheurd had.



Op 4 mei maakte de Belgische doelman zijn rentree in de thuiswedstrijd tegen Cadiz (3-0 winst). Afgelopen zaterdag stond hij ook onder de lat tegen Granada (0-4-winst).